Серіал "Слов’яни" – прецедент для українського телебачення

З третього травня в Україні, а ще раніше – з початку березня – в Словаччині та Чехії почав виходити словацько-український історично-фентезійний телесеріал "Слов’яни".

12-серійне шоу, створене словацькою виробничою компанією Wandal Production за підтримки Міністерства культури України і European Partnership Media Group, глибоко занурилося в минувшину, в 6-7 сторіччя н.е., і саме це, ймовірно, поставило його акурат на межу, ледь не завалюючись в український треш і трохи недотягуючи до європейських історичних саг.

Що ж серіалу дозволило втриматися на лезі?

Відразу треба вилучити серйозність з "історичності" серіалу, адже заявлений за сюжетом час не має предметності: практично нічого не відомо про вигляд слов’ян, якими були їх костюми, побут і ритуали, бо не було писемності.

Навіть черепки глиняного посуду, знайдені археологами в різних місцях Східної Європи з приблизним тогочасним датуванням, не можливо прив’язати до певного регіону, оскільки могли бути принесені з іншого.

В цьому сенсі у творців серіалу були цілковито розв’язані руки для фантазії, і, спираючись на міфи і легенди, можна було із задоволенням пірнути в безкраї води жанру "фентезі", знімаючи кіно не так про слов’ян, як про узагальнений народ з узагальненим життям.

Приблизно так і вийшло. Тільки не так широко, епічно, як могло би бути.

Принаймні, зовсім не так, як в серіалах на кшталт "Гри престолів" чи "Вікінгів", а саме з ними "Слов’ян" вже намагаються порівнювати деякі словацькі ЗМІ, частково продовжуючи посилатися на 3-річної давнини презентацію проекту, над яким тоді тільки почав працювати режисер Петер Беб’як.

Певно, саме на подібний розголос сподівався продюсер Андрій Єрмак, тепер одіозний голова Офісу президента України, а тоді більш відомий через зчинений скандал з приводу вкрай поганих українських зборів фільму "Межа", ним же продюсованого, а Беб’яком – знятого.

Черговий провал розрахунків щодо розголосу в повній мірі може змінитися з виходом очікуваного документального фільму Bellingcat, де йтиметься про Україну, державну зраду у справі зриву операції захоплення членів терористичного угруповування "Вагнер" і де прізвище Єрмака, за інформацією консультанта фільму і редактора сайту censor.net Юрія Бутусова, вже заявлене, як одне з головних.

У творців серіалу були цілковито розв’язані руки для фантазії, спираючись на міфи і легенди

Відсутність розмаху "Слов’ян" виглядає дивним, зважаючи на пристойний бюджет в 300 тисяч євро за серію (за інформацією filmneweurope.com).

Для Словаччини, невеликої кінематографічної країни, цей бюджет – рівня блокбастеру (3,6 млн євро за весь серіал).

Для України 300 тисяч євро (360 тисяч доларів) є на 140 тисяч доларів менше за найдорожчий український приклад, серію з "Нюхача", але в 5-6 разів більше, ніж стандартні розцінки на наших каналах. Відповідно були зважені надії на якісний матеріал.

Під Києвом, в Житомирській області, вибудували декорації для двох городищ – з назвами "Фурнау" і "Великий Стіл", – одне розміщалося в лісі, інше – на рівнині (решту дознімали в Чехії та Угорщині, а постпродакшн проводили в Словаччині).

Але селища виглядають доволі бідно (хоч з колод, очевидно зрізаних пилами), принаймні, позбавлені кінематографічного розмаху, не кажучи про фентезійність тої самої "Гри престолів".

А потрапляння в кадр таких деталей, як рояльні петлі на дверях зрубів 7-го сторіччя, ще більш применшують якість серіалу.

Та ж сама дивина і щодо кольорокорекції – картинка темна, майже сіра, замість бажаної насиченості кольорів.

Кольорокорекція серіалу "Слов’яни" темна, майже сіра

Втім, попри дивно-недолугі, як на заявлений бюджет, декорації й картинку, "Слов’яни" здатні утримати біля екрану своєю історією і, головне, акторськими роботами.

Історія "Слов’ян" – це протоісторія зародження держав на цій території. І оскільки вона оповита таємницею, серіал влучно використовує це, виставляючи на перед чоловіка з амнезією, пізніше названого Владом ("новим"), якого грає Юрай Лой.

Ще більш доречне "звинувачення" героя в тому, що він взагалі не слов'янин, що пересікається з історією утворення Київської Русі, започаткованої, як імперії, варягом Олегом.

Разом з додаванням деталей до Влада, розкриваються внутрішньо-племінні зв’язки в двох городищах, де "сірий кардинал", відун бога Велеса, Чарад (Душан Чинкота), в обох мутить воду: підговорює старосту в одному, зачаровує дівчину в іншому.

Сокіл, якого зіграв український актор Олег Мосійчук

Йому протистоїть відун богині Мокош, Сокіл (Олег Мосійчук), якого виганяє новий староста з одного городища за те, що він не благословив його, вбивцю старости попереднього.

Натомість, Сокіл знаходить перспективну чарівницю в другому городищі, Драгу (Поліна Мосихіна), і починає її навчати.

Одна з центральних ролей в серіалі, роль Радуша, зіграна словацьким актором Томашом Машталіром, який врізався в пам'ять фільмом "Межа". Тут він – голомозий вбивця старого старости і новий староста – прекрасний у своїй фізіологічності.

Його образ сильного, агресивного і амбіційного воїна – це образ класичного героя, що схибив, послухався злого відуна Чарада про можливість гарного життя переможця і батька, і став антигероєм.

З іншого боку паралельно розкручується історія Влада (Юрай Лой, теж словак), "людини нізвідки", знайденого в полі напівживим і без пам’яті, тим не менше, з м’язовою пам’яттю вправного воїна і відчуттям важливого призначення.

Персонажі серіалу "Слов’яни"

Але, як відомо, короля робить його почет – обидва центральні персонажі, очевидні вектори розвитку сюжету, доповнюються другоплановими, і особливо приємно, що мова про українських виконавців.

Поліна Мосихіна, граючи сумирну і добру цілительку, здатну бачити спиною і говорити зі звірами – органічна частина серіалу: в акторському плані в неї нема "гострих кутів" неоковирних фраз, рухів чи поглядів (згадуючи наші серіали, ті ж "Лікар Ковальчук" і "Перші ластівки", де грала Мосихіна, це вже перемога), а є впевнено "зроблений" і цільний образ, тим прикметний, що проявляє поступовий розвиток.

Її наставника, Сокола, Олег Мосійчук, хоч і в поодиноких епізодах, втілює ще більш ґрунтовно, і це логічно, зважаючи й на досвід чудового театрального і кіноактора ("Брати"), і на досвід його персонажа, зрозуміло, значнішого за Драгин.

Старосту лісового городища, Богдана, грає Олександр Мавріц (рятівник уваги у фільмі "Червоний"), і за ним просто приємно спостерігати, настільки він переконливий і правильний слов'янин, керівник і чоловік, всуціль плоть від плоті старовини та міцності традицій. Власне, ці він дав серіалу своєю роллю, а не серіал йому.

Інші актори, менші в своїй участі, тим не менше, доклали по одному промінчику в добре сяйво "Слов’ян".

Анна Адамович ("Купи мене"), чию героїню зачарував лісним духом відун, від серії до серії розпускається, мов квітка – трохи скута на початку, вона "швидше" реагує на виклики ролі, росте, як героїня, а в сценах, коли нею володіє дух, проявляє потрібну демонічність, й іноді лише блискавичною і вражаючою посмішкою кутиком губ.

Олександр Рудинський ("Перші ластівки") – один з кращих молодих акторів України, тут має вигідну, бо помітну, епізодичну роль місцевого дурника, яка дозволяє блазнювати, втім, вимагає не перебрати з цим, аби не скотитися у фарс, і герой, Зубатий, є таким – потрібною і важливою частиною містечка, живого і багатоманітного суспільства наших пращурів.

Анна Адамович від серії до серії розпускається, мов квітка

Сам серіал, як роль і виконання Анни Адамович, не радикально, але поступово зростає, набирає розмаху і ритму, додає в розвиткові інтриги, образах і сюжеті.

Цьому сприяє така незвична і дуже непроста локація, як ліс, де мало хто наважується знімати.

Звісно, чотирьом режисерам серіалу (два українських зняли 4 серії, два словацьких – 8-м) дуже допомогла сила-силенна часу робота стедікаму – стабілізуючої системи для камери: не маючи можливості робити перестановку в лісі (і це негативно позначилося великою кількістю довгих кадрів), стедікам додав динаміки.

Але прості деталі в оповіді, в зображенні, в звуку – ось те золото, що вириває "Слов’ян" з корявих лап стандартного українського серіалотворення.

Вже в першій серії молода цілителька пісяє на рани тяжко порізаних ударами меча ноги героя, втілюючи ідею уринотерапії, відомої з давніх давен.

Далі відун вчить "роботі" з вогнем, показуючи, як скрутити фігу пальцями.

Старовинна українська пісня звучить обрядом перед весіллям дівчини.

Персонажі серіалу "Слов’яни"

Більшість екранного часу – омузичено: не завжди вдало, але назагал це немов спів духів минулого, зі своєю містикою і заповненням лакун-недопрацьовок режисера-оператора-акторів.

Або герой помовляє мудру і влучну фразу: "Для чоловіка важливе, чи вміє він говорити з іншим чоловіком, і чи майстер він в ліжку".

Певно, саме це все сприяло певному успіхові "Слов’ян".

Словацький канал Joj Television прем’єрно випустив дві серії серіалу поспіль: першу переглянули 343 тисячі глядачів, а другу – 310 тисяч, і це один з найкращих показників в історії словацького телебачення.

Для України "Слов’яни" взагалі прецедент. Маємо нову, несподівано вищу сходинку до можливої інтеграції зі світовими стандартами сучасного телебачення.

Це вже не "Школа" чи "Століття Якова", тут є що дивитися і є про що говорити.

Хоча, поки в Україні олігархи є власниками телеканалів, а вони самі – дотаційними, не комерційними структурами, більшою мірою існуючими для політичних ігор своїх власників, "Слов’яни" не більше ніж вдалий випадок.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

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