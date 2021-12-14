Дав "домашнє завдання" депутатам: Стефанчук назвав 5 книг, які варто прочитати

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 грудня 2021

До загальнонаціональної акції "Національний тиждень читання" голова Верховної Ради Руслан Стефанчук дав народним депутатам "домашнє завдання".

Він звернувся до народних депутатів у Facebook з проханням прочитати щонайменше 5 книжок.

Стефанчук також рекомендує прочитати ці книги всім охочим.

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Зокрема, Стефанчук порадив:

  • "Найкраще", Григорія Сковороди; 
  • "Європа. Історія" (Europe. A History), Нормана Дейвіса; 
  • "Імперія повинна померти"  ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг."), Михайла Зигара;
  • "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history), Бориса Джонсона;
  • "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ", (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world) Вільяма Г. Макрейвена .

 Фото: kwanchaidp/Depositphotos

Також політик заявив, що готує для нардепів список книг "на літні канікули".

Нагадаємо, цьогоріч Національний тиждень читання проводить Український інститут книги з 13 по 19 грудня.

Мета цієї акції – залучити українців до читання, купівлі, дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернути увагу до української літератури та книговидання.

Долучитися до акції можна в різний спосіб:

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  • написати пост у своїх соцмережах із рекомендаціями українських книжок (перекладних або від українських авторів), цінних саме для вас; 
  • купити книжки у книгарні для когось у подарунок, для себе або для передачі в бібліотеку – і також розповісти про це у своїх соцмережах;
  • розповісти або написати історію про читання і книжки у вашому житті в соціальних мережах;
  • сходити/записатися в бібліотеку самостійно або з дітьми, обрати книжки для всієї родини і написати про свій досвід. 

Також можна взяти участь у Національному тижні читання разом з колегами або всією організацією:

  • написати в соцмережах рекомендації книжок на тему, що є найбільш експертною для вашої організації;
  • закупити українські книжки в книгарні/подарувати їх обраній вами бібліотеці і розповісти про це у соцмережах організації;
  • влаштувати корпоративний флешмоб походу в бібліотеки/книгарні, визначити улюблені українські книжки працівників організації тощо.

Нагадаємо, раніше в рамках акції #читай_досягай улюбленими книжками поділилися колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також свій список найкращих книжок оприлюднювали експрезидент України Петро Порошенко та перша леді Олена Зеленська.

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