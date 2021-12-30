Леся Українка та Андрухович: найкращі українські книжки 2021 за версією ПЕН

Повне зібрання творів Лесі Українки та твори письменників Юрія Андруховича та Юрія Винничука увійшли в список кращої української прози, виданої у 2021 році.

Список з найкращими вітчизняними виданнями, які вийшли протягом року, склала громадська організація ПЕН.

До переліку книг увійшли проза, поезія, переклади, твори для дітей та підлітків, нон-фікшн (літературна журналістика) есеїстика, біографії тощо.

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Усього в списку – 173 позиції.

В організації складають такі переліки книг щорічно, аби нагадати про найважливіші книжки, презентовані українськими видавництвами та побачити головні теми і тенденції.

Фото: olegkrugllyak/Depositphotos

"Але насамперед – поділитися з нашою аудиторією найбільшими читацькими відкриттями авторів ПЕН і запропонувати вам зручний книжковий порадник напередодні свят", – кажуть автори списку.

Книгою року у жанрі "Художня література" стало повне зібрання творів Лесі Українки, яке було видане у 2021 році видавництвом "Комора-Смолоскип".

У список найкращої української прози, зокрема потрапив твір Юрія Андруховича та відразу 2 книжки Юрія Винничука – "Аґент Лилик" та "Вілла Деккера".

Українська проза

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Андрухович Юрій. "Радіо ніч" (Meridian Czernowitz);

Винничук Юрій. "Аґент Лилик" (Фабула);

Винничук Юрій. "Вілла Деккера" (Фабула);

Герман Сергій. "Готель "Цитадель" (Дім реклами);

Жаркова Роксолана. "Нуль цілих, нуль десятих" (Український пріоритет);

Коломійчук Богдан. "300 миль на схід" (ВСЛ);

Крук Галина. "Хто завгодно, тільки не я" (Vivat);

Кузнецова Євгенія. "Спитайте Мієчку" (ВСЛ);

Курков Андрій. "Самсон і Надія" (Фоліо);

Лишега Олег. "Високі жовті квіти" (Коло);

Малиновський Роман. "Солодке життя" (Meridian Czernowitz);

Никитин Алексей. "От лица огня" (Laurus);

Петросаняк Галина. "Вілла Анемона" (Видавництво 21);

Портяк Василь. "Вибір скорого" (Discursus);

Сняданко Наталка. ""Перше слідство імператриці" (ВСЛ);

Стяжкіна Олена. "Смерть лева Сесіла мала сенс" (ВСЛ);

Українець Остап. "Дискордія" (Фабула);

Чапай Артем. "Вивітрювання" (Видавництво 21);

Чех Артем. "Хто ти такий?" (Meridian Czernowitz);

Фоззі. "Чорний хліб" (КСД)

У список кращих українських драматургічних творів увійшли дві п'єси Наталки Ворожбит: "Погані дороги", за мотивами якої був знятий фільм, та "Крим, 5-та ранку", яка написана у соавторстві з Анастасією Косодій.

Однією з найкращих поетичних збірок року стала книга Сергія Жадана "Псалом авіації".

У жанрі "нон-фікшн" переможцями стали 20 книжок, присвячені історії, медицині, культурі, кулінарії тощо.

У список "нон-фікшн" також увійшли:

Антонюк Дмитро. "Римо-католицькі кляштори в Україні" (Твори);

Аріелі Ден. "Добре бути ірраціональним / Переклад Дзвінки Завалій" (ВСЛ);

Атамась Наталія. "Пташина історія. Скандали, інтриги і мистецтво виживання" (Віхола);

Грицак Ярослав. "Подолати минуле. Глобальна історія України" (Портал);

"Гузар на кожен день" / Укладачка Оксана Климончук (Фоліо);

Дубчак Ольга. "Бачити українською" (Віхола);

Зісельс Йосиф. "Розсуди мої помисли" / Укладач Олексій Сінченко (Дух і Літера)

Кулик Володимир. "Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та його придатність для України" (Дух і Літера);

Маґнасон Андрі Снайр. "Довкола часу і води" / Переклад Віталія Кривоноса (Рідна мова);

Макґреґор Ніл. "Історія світу в 100 предметах" / Переклад Антоніни Ящук (Наш Формат);

Макінтайр Лі. "Постправда" / Переклад Роксоляни Свято (ArtHuss);

Назаренко Михайло. "Крім "Кобзаря, у 2 томах" (Laurus);

Озерна Дарка. "Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти" (Yakaboo Publishing);

Перес Керолайн Кріадо. "Невидимі жінки" / Переклад Ірини Гнатковської (Vivat);

Сем’янків Андрій. "Медицина доказова і не дуже" (Віхола);

Сокирко Олексій. "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину" (Темпора);

Старченко Наталя. "Українські світи Речі Посполитої. Історії про історію" (Laurus);

Стяжкіна Олена. "Смак радянського: Їжа та їдці в мистецтві життя й мистецтві кіно (середина 1960-х – середина 1980-х)" (Дух і Літера);

"Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали "/ Упорядник Богдан Паска (Discursus);

Топіліна Анна. "Люби без ілюзій. Як звільнитися від токсичних стереотипів і побудувати здорові стосунки" / Переклад Наталії Валевської (Yakaboo Publishing)

Серед есеїстики визначили 14 видань. Зокрема, нова книжка Оксани Забужко "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса"

Агеєва Віра. "За лаштунками імперії" (Віхола);

Антонен Арто. "Театр і його Двійник" / Переклад Романа Осадчука (Видавництво Жупанського);

Бондар Андрій. "Ласощі для Медора" (ВСЛ);

Вольвач Павло. "20+1, або Земля мертвих" (ВСЛ);

Діброва Володимир. "Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача" (Білка);

Забужко Оксана. "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса" (Комора);

Казарін Павло. "Дикий Захід Східної Європи" (Vivat);

Лютий Тарас. "Двійник. Про природу дублювання і множинності" (Віхола);

Процюк Степан. "Гіркий світ, солодкий світ" (Discursus);

Пучков Андрій. "Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука" (Дух і Літера);

Рихло Петро. "Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст" (Дух і Літера);

Рябчук Микола. "Лексикон націоналіста та інші есеї" (ВСЛ);

Содомора Андрій. "Про що писати…" (Апріорі);

Улюра Ганна. "Бог на 60 відсотків" (Фабула)

До списку кращих творів для дітей та підлітків увійшли 23 книги українських авторів.

Амеліна Вікторія. "Е-е-есторії екскаватора Еки" (ВСЛ);

Багряна Анна. "Вітрова гора" (Наш формат);

Біла Надя. "Ел і Ева" (ВСЛ);

Голодюк Ірина, Максимук Ліна, Соболевська Наталія, Сокирко Олексій, Старик Марина. "Козаки правлять країною" (Discursus);

Драчковська Оксана." Зайчик-нестрибайчик подорожує" (Чорні вівці);

Загоровська Любов. "Завдання для Бабайка, або Різдвяна плутанина" (Vivat);

"Іzоляція: збірник оповідань" (Ранок+БараБука);

Кирпа Галина. "Муся та бабуся" (ВСЛ);

Кочубей Саша. "Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник" (ВСЛ);

Купріян Ольга. "Мирослава та інші з нашого двору" (ВСЛ);

Лущевська Оксана "Сем, без проблем" (ВСЛ);

Малетич Наталка. "Леся. Мандрівний клубочок" (Портал);

Мамчич Олеся. "Овва як бува! Абетка з історії України" (Портал);

Міхаліцина Катерина. "Яків і мокрий вечір" (ВСЛ);

Орлова Олександра. "Чотири князівни" (Портал);

Рубан Тетяна. "На північ від кордону" (Наш формат);

Сіль Катя. "Ніта-Ховайтесь, фейки світу" (BookChef);

Славінська Ірина. "#Майже доросла" (Vivat);

Тараторіна Світлана. "Звуки миру" (Видавництво);

Штефан Аліна. "Лу-ветеринарка" (Книголав);

Ясіновська Наталя. "Любов, дідусь і помідори" (ВСЛ);

Ямчук Анна, Кушнір Микола, Герасим Наталя, Тарновецька Анна. "Піжмурки зі смертю. Дитячі розповіді про недитячу історію" (Дух і Літера).

Нагадаємо, придбати будь-яку з цих книг можна за програмою "Е-підтримка". Для цього необхідно отримати 1 тисячу гривень за повний курс вакцинації проти COVID-19.

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