В Україні з’явиться інтерактивний онлайн-музей ідентичності Ветерана

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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30 квітня 2022

Мінветеранів України ініціювало створення інтерактивного онлайн-музею ідентичності Ветерана, контент якого зможе побачити увесь світ. 

Відповідний проєкт презентували під час онлайн-зустрічі міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної та команди відомства з представниками Світового конгресу українців.

Головна ідея ініціативи – розповісти світові про ідентичність нашої нації, правдиву історію України та ветерана-захисника/захисниці у максимально доступний цифровий спосіб.

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"Особливого значення цей проєкт має сьогодні, коли весь український народ чинить колосальний опір повномасштабній російській агресії, захищаючи свою землю, незалежність та ідентичність", – наголосила заступниця глави Мінветеранів з питань цифрового цифровізації Тетяна Калита.

Фото: Ndanko/Depositphotos

Зокрема, проєкт у такому форматі ініціювали для сучасної молоді, яка надає перевагу цифровому контенту: коротким текстам, відео, анімації тощо.

Щоб забезпечити безбар'єрний доступ до інтерактивного онлайн-музею ідентичності Ветерана, контент перекладуть на основні міжнародні мови.

За словами Калити, завдяки таким цифровим рішенням понад 5 мільярдів людей у світі зможуть інтерактивно відвідати музей Українського Ветерана.

"Нам потрібна підтримка не лише всередині країни, а й всього світу. Тому що українці – єдині, незважаючи на місцезнаходження у світі. Ідентичність українця – це не лише той, хто перебуває в Україні, а й той, хто підтримує Україну з-за кордону", – підкреслила заступниця міністра.

Водночас очільниця Мінветеранів закликала поширювати у всіх країнах світу проєкти відомства щодо підтримки українських військових та їхніх сімей.

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