Де вчити українську? Перелік курсів та ресурсів

В умовах війни українці дедалі частіше відмовляються від російської і переходять на українську мову не лише на роботі чи у соцмережах, але й у побуті.

Аби заохотити громадян до "лагідної українізації" та спростити пошук корисних ресурсів, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті опублікував добірку мовних курсів, сайтів, книг та мобільних додатків, що допоможуть покращити українську мову.

"Пам’ятайте, що наша мова – це також наша зброя. Саме тому вона так мучить російських окупантів. І саме тому так важливо добре її знати і говорити українською", – наголосили у Центрі при МКІП.

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Книги

Вихованець Іван "Розмовляймо українською" – книга, що допоможе якнайкраще формулювати свої думки українською. Автор пояснює типові помилки, яких припускаються люди, і натомість дає поради щодо вибору слів, наголосу, стилістики та побудови речень.

– книга, що допоможе якнайкраще формулювати свої думки українською. Автор пояснює типові помилки, яких припускаються люди, і натомість дає поради щодо вибору слів, наголосу, стилістики та побудови речень. Тарас Береза "Слова, що нас збагачують" – словник вишуканої української мови, покликаний відновити призабуті та несправедливо "викоренені" слова у нашій мові.

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Онлайн-ресурси

Горох – онлайн-бібліотека, де зібрані найбільш корисні словники української мови.

– онлайн-бібліотека, де зібрані найбільш корисні словники української мови. СУМ – тлумачний словник, що допоможе уникнути суржику та вивчити нові слова.

– тлумачний словник, що допоможе уникнути суржику та вивчити нові слова. Мова.info – лінгвістичний портал, на якому зібрані правила правопису та добірки словників.

– лінгвістичний портал, на якому зібрані правила правопису та добірки словників. Лайфхаки українською – телевізійний проєкт UA:Перший, де пояснюють, як правильно вживати наголоси, вітати зі святами і дякувати.

Мобільні застосунки

Тлумачний словник української мови – програма, яка дозволить дізнатися про нові українські слова.

– програма, яка дозволить дізнатися про нові українські слова. Кобза – додаток, що допоможе вдосконалити словниковий запас у формі гри.

Мовні курси

Лайфхаки з української мови від EdEra містить поради для вивчення теорії української мови.

містить поради для вивчення теорії української мови. Експрес-уроки від філолога Андрія Шимановського у соціальних мережах допоможуть не лише запам'ятати правильні наголоси, але й побороти росіянізми та покращити дикцію.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь надав рекомендації, як перейти на українську мову тим, хто ще цього не зробив.