Черкаському музею передали уламки літака РФ, збитого над Черніговом. ФОТО

До Черкаського обласного краєзнавчого музею передали уламки російського літака СУ-35, збитого над Черніговом.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

Уламки ворожого літака музею передали під час заходу до музейного зібрання. СУ-35 у небі над Черніговом збив мобілізований до війська співробітник "Укрпошти" Сергій Чижик.

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Новий експонат до музею передав директор Черкаської філії "Укрпошти" Олександр Марченко на прохання директорки краєзнавчого музею Ірини Собко.

Уламки російського СУ-35, що передали в музей. Фото: vikka.ua

Фото: Черкаський обласний краєзнавчий музей

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За словами Марченка, Сергій Чижик збив ворожий літак переносним зенітно-ракетним комплексом "Ігла" на початку березня. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів.

"Тепер частина цих $60 млн зберігатиметься в Черкасах, як нагадування внеску працівника Укрпошти в перемогу", – наголосив Марченко.

Уламки російського літака. Фото: Черкаський обласний краєзнавчий музей

Уламки російського літака – лише одна із тих речей, що стали експонатами музеїв у війну. Наприклад, легендарна шафка із васильківським півником, що вціліли після авіаудару у Бородянці, стали надбанням музею Революції гідності. А російський крейсер "Москва", якому вказали курс українські військові, тепер в реєстрі підводної культурної спадщини України.

Нагадаємо, в Україні запустили віртуальний музей пам'яті війни, в якому показали наслідки російського вторгнення до Київської області.

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