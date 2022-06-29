Черкаському музею передали уламки літака РФ, збитого над Черніговом. ФОТО

До Черкаського обласного краєзнавчого музею передали уламки російського літака СУ-35, збитого над Черніговом.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

Уламки ворожого літака музею передали під час заходу до музейного зібрання. СУ-35 у небі над Черніговом збив мобілізований до війська співробітник "Укрпошти" Сергій Чижик.

Новий експонат до музею передав директор Черкаської філії "Укрпошти" Олександр Марченко на прохання директорки краєзнавчого музею Ірини Собко.

Уламки російського СУ-35, що передали в музей. Фото: vikka.ua

Фото: Черкаський обласний краєзнавчий музей

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За словами Марченка, Сергій Чижик збив ворожий літак переносним зенітно-ракетним комплексом "Ігла" на початку березня. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів.

"Тепер частина цих $60 млн зберігатиметься в Черкасах, як нагадування внеску працівника Укрпошти в перемогу", – наголосив Марченко.

Уламки російського літака. Фото: Черкаський обласний краєзнавчий музей

Уламки російського літака – лише одна із тих речей, що стали експонатами музеїв у війну. Наприклад, легендарна шафка із васильківським півником, що вціліли після авіаудару у Бородянці, стали надбанням музею Революції гідності. А російський крейсер "Москва", якому вказали курс українські військові, тепер в реєстрі підводної культурної спадщини України.

Нагадаємо, в Україні запустили віртуальний музей пам'яті війни, в якому показали наслідки російського вторгнення до Київської області.