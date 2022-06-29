Черкаському музею передали уламки літака РФ, збитого над Черніговом. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
2839
29 червня 2022

До Черкаського обласного краєзнавчого музею передали уламки російського літака СУ-35, збитого над Черніговом.  

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

Уламки ворожого літака музею передали під час заходу до музейного зібрання. СУ-35 у небі над Черніговом збив мобілізований до війська співробітник "Укрпошти" Сергій Чижик.

Новий експонат до музею передав директор Черкаської філії "Укрпошти" Олександр Марченко на прохання директорки краєзнавчого музею Ірини Собко. 

 Уламки російського СУ-35, що передали в музей. Фото: vikka.ua
 Фото: Черкаський обласний краєзнавчий музей

Читайте також: Росіяни вивезли з музею у Маріуполі унікальну колекцію медальєрного мистецтва

За словами Марченка, Сергій Чижик збив ворожий літак переносним зенітно-ракетним комплексом "Ігла" на початку березня. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів.

"Тепер частина цих $60 млн зберігатиметься в Черкасах, як нагадування внеску працівника Укрпошти в перемогу", – наголосив Марченко. 

 Уламки російського літака. Фото: Черкаський обласний краєзнавчий музей

Уламки російського літака – лише одна із тих речей, що стали експонатами музеїв у війну. Наприклад, легендарна шафка із васильківським півником, що вціліли після авіаудару у Бородянці, стали надбанням музею Революції гідності. А російський крейсер "Москва", якому вказали курс українські військові, тепер в реєстрі підводної культурної спадщини України. 

Нагадаємо, в Україні запустили віртуальний музей пам'яті війни, в якому показали наслідки російського вторгнення до Київської області.

Читайте також: У Василькові хочуть встановити пам’ятник вцілілому півнику та відновити його виробництво




 1936
Профі У Профтех

Профтех — на передовій. Як у Рівному квасили капусту та готували борщі для воїнів

СПЕЦПРОЄКТ
 8449
Суспільство

Прокидалася з думкою, що не хоче жити: історія жінки, яка врятувалася із Сєвєродонецька

Яна Осадча
 19915
Суспільство

Що ви знаєте про історію української Конституції? ТЕСТ

Михайло Загородній

Головне на сайті


Профі У Профтех

Профтех — на передовій. Як у Рівному квасили капусту та готували борщі для воїнів

СПЕЦПРОЄКТ
На Львівщині директор школи 5 років обманом отримував зарплату за неіснуючих освітян
Росіяни хочуть відправити вчителів з Криму на роботу в окуповані міста України – КримSOS
Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукціоні за 11,5 млн доларів: кошти підуть на допомогу українцям
"Це жарт": Садовий заявив, що кафе, в яке завітала Джолі, зносити не будуть
На карті світу МОН знайшло Турцію і Словакію та забуло про український Крим. ФОТО
Суспільство

Прокидалася з думкою, що не хоче жити: історія жінки, яка врятувалася із Сєвєродонецька

Яна Осадча
Суспільство

Що ви знаєте про історію української Конституції? ТЕСТ

Михайло Загородній