Кінолога в кіно, гурмана – в ГУР. Реакції українців на зміну керівниці Довженко-Центру

Держкіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обов’язків директорки Довженко-Центру і призначило нову виконувачку обов'язків "кризового менеджера" Юлію Каждан.
Як виявилося, Каждан є засновницею та керівницею Кінологічного центру "Ерсте-Хунд". Українців обурили такі кадрові призначення.
У Довженко-Центрі заявили, що Держкіно "здійснило повномасшабне вторгнення" та поставило свого "антикризового гауляйтера".
Користувачі соцмереж також почали іронізувати з призначення нової керівниці Довженко-Центру, вказуючи на спільнокореневість слів "кіно" та "кінолог".
"Чекаю, коли міністерство культури очолить культурист", – написала редакторка "УП. Культура" Тетяна Пушнова.
"Окультист", – додала журналістка Наталя Бушковська.
"Господи, ну шо ви усі додовбалися?! Кінолог і кіно – однокореневі слова, ну какая разніца?! Оце ще відрізняти Ірак і Іран, Латвія чи Литва, Гоголя від Гегеля, Гегеля від Бебеля, Бебеля від Бабеля, Бабеля від кабеля, кабеля від кобеля", – іронізує журналіст Віталій Гайдукевич.
"Пес Патрон починає розставляти свої кадри", – сміється громадський діяч Сергій Кошман.
А головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська жартома відзначила, що її пес Лео зрадів новій очільниці Довженко-Центру:
Дехто вирішив запропонувати свої варіанти кадрових призначень:
"Філателіст в філармонію, гурман в ГУР, мініатюрист в міністерство, таксист в таксидермічну майстерню, академік в академічну греблю, художник на програму схуднення", – пропонує економіст Андрій Длігач.
"Директор кінотеатру призначає директора кінологічної контори. Ще, якщо що, є кінокухня, кінобудка, кіннота, кіноа, кіновар, кіновія, кінофекали, кінор і багато іншого, де можна пошукати нових очільників державних установ в напрямку культури", – пише режисерка Настя Ямщикова.
"Шкода, що не по суті діяльності, яку провадять призначені владою керівники культурного сектору, але гріє те, що тепер вся стрічка наповнена цим промовистим актом свавілля у Довженко-Центрі. Вся увага до символізму цього "кризового менеджменту".
Цікаво, чи витримає такий шквал ця людина, чи вона така сама, як і селфі-очільниця, вочевидь, байдужа до того, що за спиною її зневажає практично вся кінотуса. При чому, не тільки вітчизняна", – також додає кастинг-директорка Алла Самойленко.
Ось ще трохи реакцій:
Нагадаємо, раніше Держкіно видало наказ про "реорганізацію", що фактично є ліквідацією Довженко-Центру, де зберігається архів українського кіно.
Колекцію українських кінострічок та майно Центру мали передати іншій держустанові. При цьому в Мінкульті заявили, що виступають проти ліквідації Центру, але Держкіно має право на "реорганізацію".
Українці підписали петицію про скасування рішення Держкіно та збереження Довженко-Центру, але у відповідь Кабмін фактично підтримав наказ Держкіно. Уряд заявив, що Довженко-Центр не є кіноархівом та несе збитки.
Після цього Національний центр Олександра Довженка звернувся до суду.
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