Фільм про війну в Україні російського та українського режисерів увійшов до програми Берлінале 2023

Документальний фільм "Східний фронт" (Eastern Front) про війну в Україні увійшов до програми цьогорічного Берлінського кінофестивалю. Його зняли російський режисер українського походження Віталій Манський та український режисер Євген Тітаренко.

Про те, що саме у Берлінале пройде світова прем'єра фільму, знятого у копродукції Латвії, Чехії, України та США, стало відомо на сьогоднішній пресконференції організаторів кінофестивалю.

Зокрема, "Східний фронт" Манського та Тітаренка увійшов до програми Encounters Films.

Також цією новиною у своєму Facebook поділився російський режисер. "Берлінале сьогодні оголосив обидві свої конкурсні програми ігрового кіно. І наш документальний фільм "Східний фронт" побореться у конкурсі за Золотого ведмедя. Але важливіший момент, що Берлін поставив світову прем'єру фільму на річницю початку війни – 24 лютого 2023 року", – зазначив Манський.

Кадр з фільму "Східний фронт"

Манський також опублікував постер фільму "Східний фронт" і повідомив, що латвійська прем'єра відбудеться 8 березня під час церемонії закриття фестивалю Artdocfest у Ризі. В коментарях він написав, що трейлер стрічки з'явиться пізніше цього тижня. Минулого тижня він повідомляв, що роботу над фільмом завершено.

Над стрічкою, про яку наразі відомо небагато, він працював з українським режисером Євгеном Тітаренком, який на початку війни у 2014 році їздив на фронт як документаліст, а згодом записався добровольцем до медичного батальйону "Госпітальєри" і став водієм-парамедиком.

Постер фільму "Східний фронт"

Тітаренко відомий як режисер документальної стрічки War for Peace, створеної з 120 годин відео, відзнятого ним на фронті під час роботи парамедиком. Також він створив панорамний фільм у форматі 360° "Дніпро – форпост України", був режисером монтажу фільму про Аду Роговцеву "Вітер зі сходу" та зрежисирував музичний фільм "Козацькі пісні. Спадщина ЮНЕСКО".

Режисер-документаліст, сценарист, продюсер, президент фестивалю Артдокфест Манський найбільше відомий в Україні своїми фільмами "Рідні" та "Свідки Путіна". У стрічці "Рідні" уродженець Львова Манський розповів історію життя його родини, що живе в різних куточках України: у Львові, Одесі, на Донбасі та в Криму, а також намагався дослідити коріння конфлікту між Україною та Росією. Після зйомок цього фільму режисер емігрував до Латвії і відтоді живе в Ризі.

У березні 2014 року він підписав лист "Ми з Вами!" на підтримку України, а в 2018-му підтримав звернення Європейської кіноакадемії на захист незаконно затриманого в Криму та ув'язненого Росією українського режисера Олега Сенцова.

73-й Берлінський кінофестиваль пройде з 16 до 26 лютого 2023 року. На фестивалі покажуть такі українські фільми як "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової, "Ми не згаснемо" Аліки Коваленко, короткометражку "Це побачення" Надії Парфан, а також стрічку "Залізні метелики" Романа Любого про розслідування катастрофи МН17, а також документалку "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі.