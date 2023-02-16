СБУ провела обшуки в Довженко-Центрі

Співробітники Служби безпеки України знову прийшли з обшуками до Національного центру Олександра Довженка.

Обшук відбувся у середу, 15 лютого, повідомили пізно ввечері у соцмережах інституції.

"Сьогодні [15 лютого - УП.Життя] в Довженко-Центрі відбувся черговий обшук, який проводили співробітники Служби безпеки України. Чому задіяна саме СБУ – невідомо. Привід: відкрита справа на Олену Гончарук", – йдеться в повідомленні.

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Також у Довженко-Центрі додали, що в ході обшуку, незважаючи на заперечення співробітників й адвоката, вилучили оригінали всіх наказів з 2021 по 2023 рік, що стосуються кадрових питань, та договорів оренди.

В інституції нагадали, що 21 лютого має відбутися судове засідання щодо оскарження наказу про реорганізацію Довженко-Центру. Крім того, цей день – крайній термін, коли Держкіно має підписати контракт з Гончарук, яка 6 лютого перемогла в конкурсі на посаду генеральної директорки Центру.

"Очевидно, що керуючий орган Держкіно з усіх сил намагається знайти причини та приводи не підписати контракт із Гончарук", – підсумували в Центрі.

7 лютого Довженко-Центр отримав запит від слідчого Нацполіції. У ньому від інституції вимагали протягом трьох днів надати документацію починаючи з 15 квітня 2021 року.

Співробітники СБУ знову прийшли з обшуками до Центру. Фото: Довженко-Центр:Dovzhenko Centre / Facebook

У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. А в листопаді повідомило, що Гончарук відсторонено від виконання обов’язків в. о. генерального директора. Замість неї призначили тимчасового нового в.о. Юлія Каждан. Після протестів спільноти Каждан, яка не мала профільного досвіду роботи, самоусунулася. Тож на це місце призначили кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.

21 грудня Держкіно оголосило новий конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. Другий етап засідання конкурсної комісії мав відбутися ще 3 лютого. Перед ним з'ясувалося, що проти однієї з кандидаток, Олени Гончарук, відкрили справу. Провадження зареєстрували ввечері 2 лютого, тоді як засідання було назначене на середину дня 3 лютого.

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