Цьогоріч простіше. Коли і де дивитися трансляцію церемонії вручення Оскара 2023

У ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі відбудеться 95-та церемонія нагородження премії Оскар.

Як завжди, вручення пройде в Лос-Анджелесі у кінотеатрі Dolby Theatre і розпочнеться о 20:00 за місцевим часом, а за київським часом – о 3:00. Трансляція стартує за годину до початку самого вручення – о 02:00 за київським часом.

Церемонія оголошення переможців Оскара пройде в традиційному форматі: з червоною доріжкою та гостями у залі. Її транслюватиме канал ABC. Цьогоріч ведучим церемонії знову буде телеведучий, комік Джиммі Кіммел. Для нього це буде вже втретє.

Статуетки колегам вручатимуть Джон Траволта, Енді Макдауелл, Пол Дано, Кара Делевінь, Гаррісон Форд, Мінді Калінг, Ева Лонгорія, Педро Паскаль, Холлі Беррі та інші.

Як дивитися церемонію вручення Оскара 2023 в Україні

Цьогоріч українцям буде простіше дивитися трансляцію Оскара: з 02:00 її транслюватиме телеканал Суспільне Культура. Коментуватимуть вручення нагород актриса Ірма Вітовська та виконавчий продюсер каналу Лук’ян Галкін.

За кілька годин до початку трансляції, о 22:30, на цьому ж каналі покажуть документальний фільм "Будинок зі скалок", який представляє Україну на нинішньому Оскарі.

Також о 00:00 Суспільне Культура покаже шоу "За крок до Оскара", в якому Лук’ян Галкін, Ірма Вітовська та ведуча "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар і автор YouTube-каналу "Загін Кіноманів" Віталій Гордієнко будуть говорити про українське кіно, яке в попередні роки висувалось від України на премію.

Тривають приготування перед Оскаром. Фото: STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images

Чи буде виступ Володимира Зеленського на Оскарі?

За останній рік промови українського президента можна було побачити на церемоніях різноманітних кінофестивалів та премій: Берлінале, Золотому глобусі, Канському та Венеційському кінофестивалях, а також на церемонії "Греммі". Тож багато хто сподівався побачити звернення Зеленського і на найавторитетнішій кінопремії.

Однак другий рік поспіль домовитися про виступ українського президента на Оскарі не вдалося. Минулого року залучити Зеленського до церемонії Оскара 2022 запропонувала американська акторка Емі Шумер, яка була її ведучою. Цього разу з проханням включити виступ президента України звернувся до Американської кіноакадемії агент компанії WME Майк Сімпсон, однак теж отримав відмову.

Кого номіновано на Оскар 2023?

Цього року найбільше номінацій на премію Американської кіноакадемії отримала стрічка "Все завжди і водночас" режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта – вона претендує на 11 статуеток. Далі йдуть фільми "На західному фронті без змін" та "Банші Інішеріна", які отримали по дев’ять номінацій.

Одним з номінантів на нагороду в категорії Найкращий саундтрек претендує пісня Naatu Naatu з індійського фільму RRR. Його зйомки частково відбувалися у Києві, перед Маріїнським палацом.

Також за кілька днів до Оскара счинився скандал довкола фільму "Топ Ган: Меверік", який, ймовірно, було профінансовано російським олігархом Дмитром Риболовлєвим. Світовий конгрес українців закликав Американську кіноакадемію скасувати номінації стрічки на Оскар та виступити з заявою про засудження війни в Україні на церемонії.

Тут можна пригадати усіх номінантів на Оскар 2023

Тривають приготування перед Оскаром. Фото: STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images

Україна на цьогорічному Оскарі

Серед цьогорічних претендентів на нагороду в номінації Найкращий документальний фільм опинився документальний фільм "Будинок зі скалок", створений у копродукції Данії, України, Швеції та Фінляндії.

Він став другою документальною стрічкою, знятою українцями і про Україну, яка претендує на головну кінонагороду світу. Першим був фільм "Зима у вогні: Боротьба України за свободу" режисера Євгена Афінеєвського.

У цьому фільмі данський режисер Сімон Леренг Вільмонт розповів історію Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Тут можна почитати нашу розмову з режисером за кілька днів до церемонії Оскара 2023

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