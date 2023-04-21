"Мавка" і "Снайпер. Білий ворон": скільки українців дивляться вітчизняне кіно і які фільми обирають

Соціологи визначили, що під час війни українці почали частіше дивитися українське кіно: 33% опитаних переглядають його регулярно.
Про це свідчить дослідження медіаспоживання, яке провела компанія Gradus Research у березні 2023.
"Українське кіно переживає виняткові часи: у прокаті одразу два українських хіта Канн, і ще один – з Венеційського фестивалю.
Підсилений війною тренд на все українське не оминув і індустрію кіно", – кажуть соціологи.
Якщо до початку повномасштабного вторгнення 29% опитаних українців регулярно дивилися українські фільми, то зараз число поціновувачів вітчизняного кінематографу зросло до третини (33%).
Таке зростання відбулося, зокрема, через перетікання тих, хто дивився українські фільми іноді, у тих, хто дивиться їх регулярно.
Для порівняння, до повномасштабного вторгнення вітчизняні фільми інколи дивилися 59% українців, а зараз – 50%.
Водночас лише 14% повідомили, що не споживають такий контент.
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|Фото: serhii.bobyk.gmail.com/Depositphotos
Найбільш популярним варіантом для перегляду українського кіно є сервіси перегляду фільмів онлайн на кшталт Megogo, SweetTV, Netflix тощо – онлайн-кінотеатрам надають перевагу близько двох третин опитаних українців (61%).
Ними переважно користується аудиторія віком 18-34 років.
Другим вибором для перегляду українських фільмів є телебачення – 56% респондентів дивляться вітчизняне кіно по ТБ.
Цьому носію в більшій мірі надають перевагу глядачі віком 55-60 років.
До офлайн-кінотеатрів ходять лише 14% опитаних, що можна пояснити як складною безпековою ситуацією в країні, так і меншою доступністю.
При цьому кінотеатри користуються особливою популярністю серед молоді – частка українців віком 18-24, що зазвичай дивиться українські фільми в кінотеатрах, майже втричі більша за вибірку загалом (41% проти 14%).
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Які фільми дивились українці за останній рік?
Соціологи склали перелік найпопулярніших українських фільмів, які дивились українці за останній рік.
У топ-15 потрапили:
- "Мавка. Лісова пісня"
- "Снайпер. Білий ворон"
- "Зірки за обміном"
- "Справжній Санта"
- "Найкращі вихідні"
- "Любов і блогери"
- "Носоріг"
- "Максим Оса: золото Песиголовця"
- "Життя на межі"
- "Клондайк"
- "Мирний-21"
- "Памфір"
- "Коза Ностра. Мама їде"
- "Будинок зі скалок"
- "Область героїв".
Опитування було проведене дослідницькою компанією Gradus Research у період 13-14 квітня 2023 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.
У ньому взяли участь 1240 респондентів у віці 18-60 років, які мешкають у населених пунктах з понад 50 тисячами жителів.
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