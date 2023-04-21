"Мавка" і "Снайпер. Білий ворон": скільки українців дивляться вітчизняне кіно і які фільми обирають

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 квітня 2023

Соціологи визначили, що під час війни українці почали частіше дивитися українське кіно: 33% опитаних переглядають його регулярно. 

Про це свідчить дослідження медіаспоживання, яке провела компанія Gradus Research у березні 2023.

"Українське кіно переживає виняткові часи: у прокаті одразу два українських хіта Канн, і ще один – з Венеційського фестивалю.

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Підсилений війною тренд на все українське не оминув і індустрію кіно", – кажуть соціологи.

Якщо до початку повномасштабного вторгнення 29% опитаних українців регулярно дивилися українські фільми, то зараз число поціновувачів вітчизняного кінематографу зросло до третини (33%). 

Таке зростання відбулося, зокрема, через перетікання тих, хто дивився українські фільми іноді, у тих, хто дивиться їх регулярно.

Для порівняння, до повномасштабного вторгнення вітчизняні фільми інколи дивилися 59% українців, а зараз – 50%.

Водночас лише 14% повідомили, що не споживають такий контент. 

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 Фото: serhii.bobyk.gmail.com/Depositphotos

Найбільш популярним варіантом для перегляду українського кіно є сервіси перегляду фільмів онлайн на кшталт Megogo, SweetTV, Netflix тощо – онлайн-кінотеатрам надають перевагу близько двох третин опитаних українців (61%). 

Ними переважно користується аудиторія віком 18-34 років. 

Другим вибором для перегляду українських фільмів є телебачення – 56% респондентів дивляться вітчизняне кіно по ТБ. 

Цьому носію в більшій мірі надають перевагу глядачі віком 55-60 років. 

До офлайн-кінотеатрів ходять лише 14% опитаних, що можна пояснити як складною безпековою ситуацією в країні, так і меншою доступністю. 

При цьому кінотеатри користуються особливою популярністю серед молоді – частка українців віком 18-24, що зазвичай дивиться українські фільми в кінотеатрах, майже втричі більша за вибірку загалом (41% проти 14%). 

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Які фільми дивились українці за останній рік?

Соціологи склали перелік найпопулярніших українських фільмів, які дивились українці за останній рік.

У топ-15 потрапили:

Опитування було проведене дослідницькою компанією Gradus Research у період 13-14 квітня 2023 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. 

У ньому взяли участь 1240 респондентів у віці 18-60 років, які мешкають у населених пунктах з понад 50 тисячами жителів.

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