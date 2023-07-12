Довженко-Центр проти Держкіно: суд визнав незаконним наказ про реорганізацію

У вівторок, 11 липня, Господарський суд Києва визнав незаконним наказ Державного агентства з питань кіно про реорганізацію Довженко-Центру.

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Про це повідомив Національний центр Олександра Довженка у своєму Facebook.

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"Ми вдячні нашим прихильникам за громадський контроль. Саме суспільний інтерес і включеність не дав справі захлинутися", - йдеться у повідомленні.

Також у Центрі подякували адвокаткам Лесі Крижанівській та Наді Денисюк, які представляли його в суді, і Міністерству культури та інформаційної політики за "зваженість і підтримку" у справах проти Держкіно.

Як повідомляє Суспільне, під час судового засідання представник Держкіно наполягав на закритті справи, оскільки наказ нібито втратив чинність. Але позивач, тобто представники Довженко-Центру, не погодилися із цим.

Суддя заслухала виступ переможниці конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру Олени Гончарук. Вона зазначила, що інституція є зберігачем культурної спадщини, хоча Держкіно і заперечує це. У якості доказу Гончарук принесла до зали суду одну з плівок з фільмом з української класики - "Запорожець за Дунаєм".

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Олена Гончарук принесла у суд плівку із "Запорожцем за Дунаєм". Фото: Nadia Denysiuk / Facebook

Також Гончарук підкреслила, що під час війни переміщувати фільмофонд не доречно. Натомість важливо юридично визнати Центр фільмофондом.

Тож зрештою суд постановив не закривати справу, як того хотіли в Держкіно. А пізніше оголосив рішення, яким визнав наказ про реорганізацію Докженко-Центру незаконним. У Держкіно кажуть, що будуть подавати апеляцію.

Як Держкіно намагалося реорганізувати Довженко-Центр

У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, який в інституції назвали фактично спробою рейдерства. У листопаді Олену Гончарук відсторонили від виконання обов’язків в.о. гендиректора, а замість неї призначили Юлію Каждан. Після її відставки через протести кіноспільноти, Держкіно спробувало призначити кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.

21 грудня оголосили новий конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. Другий етап засідання конкурсної комісії мав відбутися 3 лютого. Перед ним з'ясувалося, що напередодні ввечері проти однієї з кандидаток, Олени Гончарук, відкрили справу. Втім, незважаючи на це, 6 лютого Гончарук вдруге виграла конкурс.

Паралельно з цим тривав судовий розгляд оскарження реорганізації Довженко-Центру, яку ініціювало Держкіно. А також розслідування наспіх відкритого провадження стосовно Гончарук.

У середині червня до суду на Держкіно подала особисто переможниця конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру Олена Гончарук. У позові вона вимагає укласти з нею контракт про керівництво Центром, чого не було зроблено з лютого 2023 року, коли вона вдруге виграла конкурс.

На засіданні в кінці червня Держкіно намагалося добитися закриття справи про скасування наказу щодо реорганізації Довженко-Центру. Після кількох місяців розгляду позову в суді в агентстві заявили, що їхній скандальний наказ втратив чинність.