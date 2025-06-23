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Директорку Софії Київської поновили на посаді після 8 місяців перевірок

Анастасія Большакова — 23 червня, 14:15
Директорку Софії Київської поновили на посаді після 8 місяців перевірок
Національний заповідник "Софія Київська"

 Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжило контракт генеральної директорки Національного заповідника "Софія Київська" раніше відстороненій Нелі Куковальській.

Про це повідомила команда заповідника.

"Наш колектив пережив у часі повномасштабної війни вісім місяців нескінченних перевірок, адміністративний тиск окремих посадовців Міністерства культури та стратегічних комунікацій, безпідставні звинувачення і тимчасове незаконне відсторонення від виконання обовʼязків Нелі Михайлівни", – розповіли в пресслужбі "Софії Київської".

Опублікували й наказ міністра культури Миколи Точицького, виданий 20 червня. У ньому йдеться, що Куковальську призначили на один рік роботи, далі ж посаду має зайняти переможець конкурсу.

"Цей наказ став для всього нашого колективу свідченням перемоги державницького та патріотичного підходу в розв'язанні важливої проблеми, до якої була прикута увага широких кіл громадськості, фахової та міжнародної спільноти, медіа і наших захисників", – наголосили в заповіднику.

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Що сталося з Софією Київською

Нелі Куковальській 65 років, вона очолює Національний заповідник "Софія Київська" з 2000 року з перервою між 2012 і 2015 роками. Її чинний контракт на цій посаді мав закінчитись саме сьогодні – 23 червня 2025.

22 травня колектив Національного заповідника "Софія Київська" звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом. 230 працівників заповідника просили захистити інституцію від тиску з боку Міністерства культури та стратегічних комунікацій. А також продовжити контракт з генеральною директоркою Нелею Куковальською. Її, як заявляли дописувачі листа, відсторонили від виконання обов’язків поки вона перебувала на лікарняному.

У зверненні працівники Софії Київської наголошували: перевірки, які тривали у заповіднику з грудня 2024 року, стали "фактором дестабілізації роботи установи". Перша перевірка Держаудитслужби не виявила порушень, проте згодом Мінкульт ініціював ще дві. Під час останньої Куковальську відсторонили від виконання обов’язків.

Разом з відстороненням Нелі Куковальської, Мінкульт звільнив з посади директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" ввечері 21 травня.

27 травня Коаліція дієвців культури написала відкритого листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю з вимогою звільнити Міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій назвало звернення "Коаліції дієвців культури" до прем’єр-міністра частиною інформаційної компанії проти відомства, через заборону з боку Міністерства забудови історичних місць.

Згодом Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжило роботу комісії з перевірки заповідника "Софія Київська" до 22 червня.

4 червня представники парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розкритикували дії Міністерства культури та стратегічних комунікацій за зміну керівництва у Києво-Печерській лаврі та відсторонення директорки Софії Київської. Сам Микола Точицький на засіданні назвав стратегічні комунікації свого відомства провальними.

Також міністр культури заявив, що Нелю Куковальську звільняти з посади директорки Національного заповідника "Софія Київська" не будуть.

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