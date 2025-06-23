Директорку Софії Київської поновили на посаді після 8 місяців перевірок

Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжило контракт генеральної директорки Національного заповідника "Софія Київська" раніше відстороненій Нелі Куковальській.

Про це повідомила команда заповідника.

"Наш колектив пережив у часі повномасштабної війни вісім місяців нескінченних перевірок, адміністративний тиск окремих посадовців Міністерства культури та стратегічних комунікацій, безпідставні звинувачення і тимчасове незаконне відсторонення від виконання обовʼязків Нелі Михайлівни", – розповіли в пресслужбі "Софії Київської".

Опублікували й наказ міністра культури Миколи Точицького, виданий 20 червня. У ньому йдеться, що Куковальську призначили на один рік роботи, далі ж посаду має зайняти переможець конкурсу.

"Цей наказ став для всього нашого колективу свідченням перемоги державницького та патріотичного підходу в розв'язанні важливої проблеми, до якої була прикута увага широких кіл громадськості, фахової та міжнародної спільноти, медіа і наших захисників", – наголосили в заповіднику.

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Що сталося з Софією Київською

Нелі Куковальській 65 років, вона очолює Національний заповідник "Софія Київська" з 2000 року з перервою між 2012 і 2015 роками. Її чинний контракт на цій посаді мав закінчитись саме сьогодні – 23 червня 2025.

22 травня колектив Національного заповідника "Софія Київська" звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом. 230 працівників заповідника просили захистити інституцію від тиску з боку Міністерства культури та стратегічних комунікацій. А також продовжити контракт з генеральною директоркою Нелею Куковальською. Її, як заявляли дописувачі листа, відсторонили від виконання обов’язків поки вона перебувала на лікарняному.

У зверненні працівники Софії Київської наголошували: перевірки, які тривали у заповіднику з грудня 2024 року, стали "фактором дестабілізації роботи установи". Перша перевірка Держаудитслужби не виявила порушень, проте згодом Мінкульт ініціював ще дві. Під час останньої Куковальську відсторонили від виконання обов’язків.

Разом з відстороненням Нелі Куковальської, Мінкульт звільнив з посади директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" ввечері 21 травня.

27 травня Коаліція дієвців культури написала відкритого листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю з вимогою звільнити Міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій назвало звернення "Коаліції дієвців культури" до прем’єр-міністра частиною інформаційної компанії проти відомства, через заборону з боку Міністерства забудови історичних місць.

Згодом Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжило роботу комісії з перевірки заповідника "Софія Київська" до 22 червня.

4 червня представники парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розкритикували дії Міністерства культури та стратегічних комунікацій за зміну керівництва у Києво-Печерській лаврі та відсторонення директорки Софії Київської. Сам Микола Точицький на засіданні назвав стратегічні комунікації свого відомства провальними.

Також міністр культури заявив, що Нелю Куковальську звільняти з посади директорки Національного заповідника "Софія Київська" не будуть.