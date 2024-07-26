У КМДА заявили, що документи по садибі Зеленських не є дозволом на будівництво

Документи для садиби Зеленських, які Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації видав 12 червня, не є дозволом на будівництво.

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Про це у відповідь на запит УП.Культура заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Петро Оленич.

"Містобудівні умови та обмеження не є дозволом на будівництво, а лише описують технічні показники для майбутнього проєкту. Департамент містобудування та архітектури надав умови на реконструкцію існуючого об'єкта в межах існуючих параметрів та існуючої висоти – без зміни зовнішніх геометричних розмірів. Ще раз наголошую: це дані для проєктування. Ми не надаємо дозволів на будівництво. Дозволи – це виключно функція центральної влади", – сказав Оленич.

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Він додав, що документи були видані забудовнику згідно з рішеннями Київського окружного та Шостого апеляційного адміністративних судів.

У КМДА також зазначили, що Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю пропонував Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури провести позапланову перевірку будинку по Кониського, 22. "На звернення департаменту Міністерство не відреагувало належним чином", – додали там.

Напередодні активіст Дмитро Перов заявив, що Департамент містобудування та архітектури КМДА видав документи, що дозволяли знесення садиби Зеленських, ще 12 червня 2024 року. Він опублікував фотографію документа, підписаного заступницею директора Департаменту Валентиною Святиною.

Як знищили садибу Зеленських

Садиба Зеленських була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

19 липня забудовник за допомогою важкої будівельної техніки зніс будинок кінця XIX століття.

Активісти стверджують, що до руйнування причетна ТОВ "Тургенєв Білд", яка планує побудувати на цьому місці ЖК "Тургеневъ". За їхньою інформацією, демонтаж виконувала підрядна організація ТОВ "Сервіт".

З 2022 року активісти добивалися, щоб садибі присвоїли охоронний статус. Лише після руйнування садиби Мінкульт визнав її такою, що відповідає критеріям пам’ятки архітектури. Однак до реєстру її ще не внесли.

23 липня одному із власників садиби Зеленських оголосили про підозру, а наступного дня - обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.