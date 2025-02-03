Українські державні та незалежні театри виступили проти насильства після скандалу в Карпенка-Карого

Понад два десятки українських театрів висловилися на підтримку жертв сексуального насильства й харасменту після скандалу в київському університеті Карпенка-Карого.

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Установи наголосили, що театр є простором рівності, безпеки й поваги. А насильство у будь-яких його проявах є неприпустимим. Більшість театрів висловилася в соціальних мережах, а деякі – поширили форму анонімних свідчень та довідку про визначення харасменту на робочому місці.

Першим державним театром, що підтримав ініціативну групу зі збору свідчень протиправних дій, став Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Пізніше частина колективу Молодого театру, який очолює звинувачений в домаганнях Андрій Білоус, зізналася, що або зазнали домагань чи неприйнятного ставлення, або їм було відомо про такі факти стосовно інших колег. Вони також подали заяву з проханням відсторонити Білоуса на час розслідування до Київської міської державної адміністрації.

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Театри, що висловилися проти насильства:

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької (Львів)

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка (Київ)

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки (Київ)

Київський академічний театр юного глядача

Київський академічний театр ляльок

Київський академічний театр "Золоті ворота"

Київський камерний театр "Маланка"

Івано-Франківський національний академічний обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка

Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василька

Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі

Незалежний театр "Нафта" (Харків)

Кіровоградський академічний український музично-драматичний театр Марка Кропивницького

Сумський національний театр імені Михайла Щепкіна

Незалежний "Дикий театр" (Київ)

Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Закарпатський академічний музично-драматичний театр (Ужгород)

Закарпатський обласний театр драми та комедії (Хуст)

Житомирський академічний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги

Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (Львів)

Дніпровський академічний театр драми та комедії

Розслідування про харасмент в театрах

У середу, 22 січня, в анонімному відео дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого заявила про домагання від викладача вишу та художнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса. Спочатку дівчина свідчила анонімно, але потім розкрила свою особу.

Ролик із повідомленням про домагання з боку Андрія Білоуса з'явився на одному з YouTube-каналів, де раніше публікували відео іспитів студентів університету. Згодом його звинуватили в сексуальних домаганнях та надсиланні непристройних повідомлень студенткам.

Керівництво КНУТКіТ повідомило, що 21 січня заклад звернувся із заявою до поліції, щоб перевірити інформацію, яка шириться в медіа. У виші заявили, що розпочали службову перевірку, але нібито не отримували скарг на дії Білоуса від студентів. Згодом провели зустріч між дирекцією та студентами вишу.

"Вчорашня зустріч адміністрації КНУ театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та публічне обговорення вже моделей поведінки керівництва та студентів ЗВО, а також збільшення переліку взаємних претензій в геометричній прогресії, це черговий сюжетний поворот в цій історії і я вдячна Валерію Філіпенко, який вів стрім в Інсті, аби можна було позазирати в цю безодню", – написала в авторській колонці театрознавиця Ірина Чужинова.

У "Молодому театрі" відмовилися прокоментувати ситуацію редакції "УП. Життя", повідомивши, що Андрій Білоус "перебуває у відпустці". Досі театр не висловив своєї позиції.

Пізніше Андрій Білоус відреагував на заяви про харасмент і повідомив, що подав заяву до поліції. У коментарі "Громадському" про сексуальні домагання Білоуса анонімно засвідчили ще кілька дівчат.

На час розслідування викладача відсторонили від роботи у ЗВО.