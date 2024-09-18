Знищена російським обстрілом харківська друкарня "Фактор-Друк" відновлює роботу

Такий вигляд мало місце влучання у липні

Харківська друкарня "Фактор-Друк", яку 23 травня цього року зруйнував російський ракетний удар, відновлює свою роботу.

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Про це йдеться в сюжеті Радіо Свобода.

Поки що організувати тут виробництво повного циклу – від проекту до обкладинки – неможливо. "Зараз поки що основне, що ми можемо, – це друкувати. Ми друкували "Історію України", "Всесвітню історію", "Фізику", "Мистецтво", взагалі багато підручників. До цього був 7 клас, а зараз ми друкуємо 1-2 клас", – розповіла генеральна директорка друкарні Тетяна Гринюк.

Далі надруковані книжки передають іншим друкарням. Там на них роблять обкладинки.

У "Фактор-Друк" поки що можуть лише друкувати книги Скріншот з відео

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За її словами, у палітурному цеху, який був повністю знищений ракетою, вже провели демонтажні та монтажні роботи, відновили дах, стелю та стіни. Відремонтовані машини наразі зібрали у частині цеху, яка вціліла. Тут вони чекають, коли завершиться ремонт решти приміщення.

Тетяна Гринюк на фоні палітурного цеху Скріншот з відео

Гринюк зазначила, що на даний час збитки від російського удару оцінюються в 10 млн євро. "Але це ще не все. Бо ми ще рахуємо, ще знаходимо те, що ми втратили. Тому збитки будуть ще більші", – каже вона.

"Ми втратили і машини, і людей. Тому вчити було і нікому, і ні на чому", – розповіла директорка. І додала, що нові кадри навчали колеги з інших друкарень: "Вони взяли наших учнів, вони їх вивчили, постажували, а потім повернули нам".

Удар по друкарні "Фактор-Друк"

Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat - "Фактор-Друк". За даними поліції, окупанти попередньо завдали удару з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети.

Крім книжок Vivat, "Фактор-Друк" випускав книги для видавництв "КСД", "Ранок", "Фоліо", "Свічадо", "Зелений пес" та інших.

Внаслідок удару по друкарні "Фактор-Друк" загинуло семеро людей ДСНС Харківщини

Внаслідок російського ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" загинуло семеро людей та було знищено 50 тисяч книг.

Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий тоді заявляв, що через удар по "Фактор-Друк" потужність видавничого ринку може скоротитися на 40%.

За кілька днів генеральна директорка Vivat Юлія Орлова опублікувала лист, у якому розповіла, як можна допомогти друкарні.

У липні на "Фактор-Друк" вже активно велися роботи Тетяна Терен / Facebook