Кабмін віддав управління Держкіно Міністерству культури

Кабінет міністрів доручив Міністерству культури та стратегічних комунікацій керувати діяльністю Державного агентства з питань кіно. Раніше роботу Держкіно координував сам уряд.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Постанову, якою МКСК надали повноваження розробляти та реалізувати держполітику в сфері кінематографа, Кабмін ухвалив у п’ятницю, 7 лютого.

Крім управління діяльністю Держкіно, міністерство матиме повноваження вносити зміни до законодавства щодо кіно на розгляд Кабміну.

«Координація діяльності Держкіно Міністерством культури та стратегічних комунікацій дозволить ефективніше підтримувати розвиток галузі та сприяти залученню кіно як елементу культурної дипломатії. Кінематограф має величезний потенціал як важливий інструмент для посилення міжнародної підтримки України», — прокоментував рішення уряду міністр культури Микола Точицький.

Скандали довкола Держкіно

Після призначення головою Держкіно у січні 2020 року Марини Кудерчук кіноспільнота неодноразово висловлювала незадоволення роботою агентства. Саму Кудерчук критикували за непрофесійність, а очолюване нею відомство за непрозорість роботи з кінематографістами, ускладнену комунікацію зі ЗМІ.

РЕКЛАМА:

Одним з найбільших скандалів стала спроба Держкіно незаконно продовжити повноваження другого складу Ради з державної підтримки кінематографії на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим.

У березні 2023 року, коли повноваження Ради вже спливали, Держкіно заявило про нібито неспроможність провести конкурс для її оновлення – і Кабмін постановою залишив старий склад органу, що затверджує перелік фільмів, яким надається державне фінансування.

У відповідь Національна спілка кінематографістів України подала позов, в якому оскаржувала подовження повноваження Ради. 2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд визнав Раду незаконною.

Але, незважаючи на це, у березні 2024 року Держкіно оголосило про старт 19-го пітчингу кінопроєктів. Тож розподіл коштів встановлював нелегітимний склад Ради.

Зрештою 5 липня 2024 року Марину Кудерчук звільнили з посади голови Держкіно. Також переобрали новий склад Ради – її очолив директор Одеської кіностудії Андрій Осіпов. Втім, 19-й конкурс не скасували, а нова Рада затвердила перелік переможців – той, які відбирала нелегітимна Рада.