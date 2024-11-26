Верховний Суд визнав законним руйнування садиби Зеленських у Києві

Верховний Суд визнав законним руйнування садиби Зеленських по вулиці Кониського в Києві. Будівлю знесли представники забудовника у липні 2024 року.

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Рішення ухвалила колегія суддів на чолі з Андрієм Рибачуком, повідомив у Facebook активіст Дмитро Перов.

"Зокрема, суд визнав видачу містобудівних умов і обмеження на реконструкцію садиби законним. І це попри те, що будівля таки отримала статус пам'ятки історії та архітектури. А єдиним дозволеним видом робіт на пам'ятках згідно закону є виключно їх реставрація", – зазначив Перов.

Суддя Рибачук своїм рішенням відхилив касаційні скарги Київської міської прокуратури та ГО "Спадщина" про захист та збереження садиби Зеленських. Прокуратура просила суд скасувати виданий Департаментом містобудування та архітектури КМДА документ про містобудівні обмеження, на який після знесення садиби посилався забудовник.

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"Тепер це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших пам'яток", – підсумував Перов.

Як знищили садибу Зеленських

Садиба Зеленських була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

19 липня забудовник за допомогою важкої будівельної техніки зніс будинок кінця XIX століття.

Активісти стверджують, що до руйнування причетна ТОВ "Тургенєв Білд", яка планує побудувати на цьому місці ЖК "Тургеневъ". За їхньою інформацією, демонтаж виконувала підрядна організація ТОВ "Сервіт".

З 2022 року активісти добивалися, щоб садибі присвоїли охоронний статус. Лише після руйнування садиби Мінкульт визнав її такою, що відповідає критеріям пам’ятки архітектури. Однак до реєстру її ще не внесли.

23 липня одному із власників садиби Зеленських оголосили про підозру, а наступного дня – обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Тоді активіст Дмитро Перов заявляв, що Департамент містобудування та архітектури КМДА видав документи, що дозволяли знесення садиби Зеленських, за місяць до знесення будівлі.

Втім, у відповідь на запит УП.Культура заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Петро Оленич заявив, що видані документи не є дозволом на будівництво.