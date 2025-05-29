"Раніше все було тихо": заступник міністра культури озвучив претензії до активістів

Заступник міністра культури Сергій Бєляєв прокоментував звинувачення відомства у некомпетентності та вимоги звільнити міністра. За його словами, команда компетентна і до того має відповідну освіту.

Про це Сергій Бєляєв сказав у ефірі програми "Культура на часі", передає Суспільне Культура.

За його словами, евакуація музейних цінностей відбувається за планом і не потребує суспільного оголошення та "зайвих людей", які "не фахово втручатимуться у колекції музеїв", оскільки усе відбувається у рамках державної програми.

"Я був і в Сумах, і в інших регіонах, і в Одесі – усюди йде евакуація. А замість того, щоб знайти нові місця, куди можна перенести ці три чи чотири мільйони експонатів, вони ["Коаліція дієвців культури"] просто вимагають бути залученими до цього процесу. І нам не зрозуміло з якою метою. Бо і без них все відбувається чітко і в повному обсязі", – сказав заступник міністра у програмі.

На думку Бєляєва, усі учасники "інформаційної кампанії" проти відомства хочуть отримати міжнародні гранти, а також самі обійняти посади. Про які саме гранти йдеться – пояснень немає.

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Крім того, він зазначив, що команда відомства, яка працює з культурною спадщиною має необхідні компетенції і фах. Зокрема, Бєляєв має дві освіти: архітектурну та дипломатичну, як і його колеги. Центральний орган має налагоджений механізм співпраці з усіма музеями та з іншими структурними підрозділами, з облдержадміністраціями.

Заступник міністра культури також нагадав, що з вересня 2024 року, коли Микола Точицький очолив МКСК, команда встигла зупинити всі неузгоджені раніше процеси, а також розібратися з кількістю працівників, оскільки штат окремих установ був надмірно роздутий.

У міністерстві займалися пам'яткоохоронною діяльністю та евакуацією музейних цінностей. З музеїв Чернігова вивезли 120 тисяч музейних предметів.

Нині Мінкульт розбирається з незаконною забудовою Києво-Печерської лаври. Біляєв стверджує, що колишній очільник заповідника Максим Остапенко навіть не зробив паспорти пам'яток на території, хоча на це було виділено 1,5 мільйона гривень. Він також не використав державні кошти, які виділили на реставрацію пам’яток – з 17 млн гривень тільки шість, а 11 повернулося у бюджет: "І це дійсно було прикро, і тому ми звільнили переднього керівника".

Щодо налагодження комунікацію з тими, хто критикує міністерство, Бєляєв відповів, що, найімовірніше, ці люди "вимагають якоїсь вигоди для себе, бо нащо вони критикують".

"Ми бачимо тільки те, що ми перебили ці потоки грантів на незрозумілі цілі, і зараз оце почалася кампанія. Воно ж раніше все було тихо. Розумієте, коли це будували 40 новобудов, ніхто про це не питав. Питають зараз нас, які це припинили. Вам не дивно це?", – сказав Бєляєв.

27 травня Коаліція дієвців культури написала відкритого листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю з вимогою звільнити Міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій назвало звернення "Коаліції дієвців культури" до прем’єр-міністра частиною інформаційної компанії проти відомства, через заборону з боку Міністерства забудови історичних місць.

Що передувало зверненню

Максима Остапенка звільнили з посади директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" ввечері 21 травня. Це сталося у позаробочий час, коли представники Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства приїхали на стоянку на вулиці Івана Мазепи близько 20:30. Вони показали гендиректору документ з наказом про звільнення.

22 травня на сайті Міністерства культури з'явилась інформація про звільнення. Пізніше відомство і його керівник пояснили причини цього кадрового рішення.

Міністр культури та стратегічних комунікацій згодом додав, що не бачить розбіжності в своїй оцінці діяльності Максима Остапенка на посаді директора Лаврського заповідника із оцінкою своїх підлеглих. Про це Микола Точицький сказав в коментарі УП.Культура на виставці "Мазепа: стратегія великої України", яка відкрилась в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

"Комісія описала технічні питання, а я сказав своє політичне", – сказав міністр журналістці Дар'ї Лобанок. І додав: "Технічні службовці чітко виявили недоліки... А потрібно щоб тут нічого московського не було – мій посил як міністра був про це... Ви пройдіться, тут ще є певні написи російською мовою. Ви ж не ходили". Журналістка відповіла, що саме зараз збирається це зробити. І Точицький продовжив: "Так а це вже змінили хто? Я своєю рукою переписував... Ви зрозумійте одне – я знаю що таке Москва. Очевидно, на відміну від вас, бо ви десь віку мого сина. Але якщо ми хочемо досягти результату – ми повинні діяти".

В четвер, 22 травня, коментуючи раптове звільнення Остапенка з посади, Точицький написав, що це є "відповіддю на слабку позицію у виконанні закону" про заборону діяльності "московських релігійних організацій".

Натомість того ж дня на зустрічі з журналістами в міністерстві культури директор департаменту та збереження культурної спадщини Володимир Шорніков та голова комісії перевірки Лаври Олексій Жуков основні звинувачення Остапенку сконцентрували довкола незаконних ремонтних робіт та діяльності кав'ярні на території Лаври.

Звільнений Максим Остапенко в інтерв'ю Радіо Культура заявив, що з критикою міністра на свою адресу категорично не згодний: "Вся наша історія останніх двох років – це суцільна боротьба з російськими наративами; з російськими ідеологічними структурами, які працювали в Лаврі; з російськими маркерами, які там були наставлені. І за цей час ми зробили так, що Православна церква України служить і на Верхній, і на Нижній Лаврі... Ми не працівники Православної церкви, і не працівники по викиданню, як вони кажуть, якихось монахів. Ми охороняємо культурну спадщину".

Остапенко також додав, що зупинив діяльність московського патріархату і нагадав: "В судах триває розгляд питань, які стосуються російської церкви – Павла "Мерседеса", який досі в Лаврі фактично перебуває. І це має бути рішення судової інстанції, а ми маємо діяти в рамках законодавства".