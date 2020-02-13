У МОЗ розповіли, як плануюють боротися з раком в Україні

Знизити рівень захворюваності на рак за допомогою профілактики, раннього виявлення, якісного лікування онкохворих, покращення якості життя пацієнтів та зменшити рівень смертності.

Такі завдання поставило Міністерство охорони здоров’я у проєкті Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року, який презентувала очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

Повного тексту проєкту стратегії Українській правді. Життя поки отримати не вдалося, тому детальні плани МОЗ ще не відомі. Ось що міністерство написало у релізі.

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В Україні щорічно у близько 1000 дітей діагностують рак. Фото: lightsource/Depositphotos

Міністерство планує:

Забезпечити первинну профілактику онкологічних захворювань, знижуючи вплив факторів ризику та покращуючи поінформованості населення.

Сприяти ранньому виявленню онкологічних захворювань.

Забезпечити рівноправний та постійний доступ до лікарень, які можуть діагностувати та лікувуавти онко.

Розвинути мережу якісного лікування онкології у дітей, догляду та підтримки дітей, хворих на рак, та їх родин.

Забезпечити реабілітацію, догляд та паліативну допомогу онкохворим пацієнтам та підтримку їхнім доглядальникам на всіх рівнях.

Покращити інформаційні системи реєстрації раку та спостереження за онкологічними хворими для відстеження динаміки та оцінки результатів заходів контролю онкологічних захворювань.

Підвищувати рівень професійної освіти лікарів, середнього медичного персоналу та медичних працівників.

Сприяти проведенню досліджень з використанням результатів для контролю онкологічних захворювань.

Профілактика та раннє виявлення онкологічних захворювань

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Один із дієвих способів знизити рівень захворюваності - це попереджати онкологічні захворювання, вважають у міністерстві.

Для цього варто промотувати здоровий спосіб життя. Також люди повинні постійно отримувати інформацію про ранні симптомі онкологічних захворювань та обов’язково інформувати сімейного лікаря, якщо з’являються відповідні скарги.

Важливо також зменшити/усунути специфічні фактори ризику для раку. Міністерство "розглянуло можливість введення імунізації проти вірусу папіломи людини на національному рівні".

У МОЗ також планують впровадити "економічно доцільний та ефективний скринінг на рак шийки матки та колоректальний рак".

Реабілітація, догляд, паліативна допомога

У МОЗ планують:

забезпечити паліативною допомогою на всіх рівнях надання медичної допомоги та препаратами для лікування болю та інших симптомів на всіх рівнях.

розробити та реалізувати програми підтримки людей, що пережили рак, спільно з громадянським суспільством.

Лікування онкологічних захворювань у дітей

В Україні щорічно у близько 1000 дітей діагностують рак. Водночас росту дитячої захворюваності не спостерігається ні в Україні, ні в усьому світі.

МОЗ планує реорганізувати процес надання послуг, щоб підвищити якість лікування та створити та організувати:

декілька Центрів передового досвіду (Centers of Excellence),

педіатричну паліативну допомогу,

інтегровану амбулаторну педіатричну гематологію/онкологію,

запуск неродинних трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин дітям на базі НДСЛ "Охматдит", початок проведення аутологічних трансплантацій ГСК дітям в регіонах України.







Лікування дорослих

У 2018 році в Україні було зареєстровано близько 170 тис нових випадків раку та 98 тис смертей від раку.

Потрібно:

забезпечити рівний доступ до основних сучасних методів радіологічної, ендоскопічної, патоморфологічної діагностики,

створити маршрути пацієнта для комплексного лікування раку у всій країні,

забезпечити доступність основних та допоміжних лікувальних лікарських засобів (хіміотерапія, гормональна та біологічна терапія),

підвищити якість лікування в спеціалізованих центрах шляхом розвитку та підтримки мультидисциплінарного командного підходу до ведення пацієнтів із залученням різних медичних фахівців.

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