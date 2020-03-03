За місяць до нового етапу медреформи: як МОЗ працює без міністерки Зоряни Скалецької

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації.

Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, у тих самих умовах.

Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни…".

З такою заявою міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька вийшла ввечері 20 лютого, у день приїзду 45 українців та 27 іноземців на Полтавщину.

Місцеві перекривали дорогу, палили шини, кидали каміння у вікна автобусів з евакуйованими, а депутати селищної ради Нових Санжар опублікували звернення до президента, очільників МОЗ, МВС та депутата від свого округу.

Заява Скалецької не заспокоїла місцевих батьків, які наступного дня не пустили дітей на навчання – з 900 учнів єдиної в Нових Санжарах школи не прийшли майже 400.

Щоправда, на протести люди більше не виходили. І навіть більше – почали передавати листи підтримки.

Ідею пересидіти обсервацію разом з евакуйованими міністерка згодом назвала "творчою" та зізналася – її втілення узгоджувала спершу з прем’єром, а потім з президентом.

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Не обійшлося і без критики, адже очільниця МОЗ фізично покинула міністерство напередодні старту другого етапу медичної реформи – 1 квітня.

"Українська правда. Життя" сходила в міністерство, аби подивитися, як воно працює без очільниці, і запитати – так а що буде з медреформою?

– Там у нас алгоритми: що кожен день змінюється, що робиться, – показує рукою на білу настінну дошку в своєму кабінеті Віктор Ляшко, який опікується питанням готовності системи і запобігання поширення коронавірусу на території України.

Він – один з п’яти заступників Скалецької й, на момент нашої розмови, кілька днів як головним санітарним лікарем України.

Віктор Ляшко, заступник голови МОЗ, саме він опікується питанням коронавірусу в Україні

– На початку говорили про КПП, з яких вводили температурний скринінг.

Тут були виписані області: зателефонували кожному регіону, проговорили аеропорти, залізничників, температурний скринінг започаткували – тоді вийшли з цього кабінету. В іншому випадку не виходили.

У невеликому кабінеті Ляшка проводять щоденні брифінги, засідання оперативних міні-штабів, кожен з яких працює за своїм напрямом – відстежують готовність системи, динаміку змін.

Зустрічаються зранку, отримують завдання, розходяться, ввечері фіксують виконане й ідуть допрацьовувати.

На запитання, як воно бути головним по боротьбі з коронавірусом у країні, каже: "Дуже важко". Найпізніше за цей час виходив з роботи опів на четверту ранку.

– У такому режимі можна прожити щонайбільше місяць, а після цього дружина або сім’я скаже: "Все, харош", або організм не витримає.

Посада головного санітарного лікаря уповноважує Ляшка готувати подання для застосування протиепідемічних заходів, карантину, зміни графіків навчання, роботи та відпочинку в громадських закладах.

Відсутність міністерки, переконує заступник, на ефективність роботи МОЗ жодним чином не вплинула. З нею постійно тримають зв’язок.

– Мені здається, що ми зараз більше на контакті, ніж коли вона тут, і бігає з наради на нараду.

Про це говорить і сама Зоряна Скалецька в інтерв’ю "Українській правді. Життя". Мовляв у Києві може і не доїхати до МОЗу через зустрічі, наради з депутатами та міністерствами. Докори "якщо міністр не сидить у кабінеті, то міністерство не працює" називає маніпуляцією.

– Усі міністри їздять у відрядження, по Україні чи закордон. У нас є заступники міністра, весь штат міністерства, аби зробити те чи інше доручення, вказівку.

Затверджені плани, роздані завдання. Коли б і де я не перебувала – я завжди на телефонному зв’язку, документи приходять на Skype чи WhatsApp.

Заступники, каже Скалецька, щоранку розповідають про справи на день. У МОЗ підтверджують, намагаються це робити щодня о 8:30.

– Але не завжди так виходить. Сьогодні о восьмій ранку була зустріч з прем’єром, де ми проговорювали питання коронавірусу. Це в мене зараз питання номер один, – пояснює Ляшко.

Щодня він звітує щодо ситуації з вірусом перед Скалецькою, прем’єром Олексієм Гончаруком як керівником урядового оперативного штабу, секретарем Ради національної безпеки та оборони Олександром Даніловим.

Також заступник тримає постійний зв’язок з Офісом президента, Мінінфраструктури, Державною службою з надзвичайних ситуацій, МВС, представниками аеропортів, КПП, лабораторних центрів в областях, профільним парламентським комітетом. Очільник останнього Михайло Радуцький "тримає руку на пульсі, телефонує, цікавиться ситуацією".

– Тут маємо кабінет першого заступника міністра, який зараз виконує його обов’язки, – веде коридорами МОЗ з синіми килимами Віктор Ляшко.

– Є Андрій, нема? – питає у приймальні.

– Да, є.

– За день Андрій підписує щонайменше 500 листів, – каже Ляшко, – проводить величезну кількість нарад і ще з посмішкою тримається у п’ятницю о шостій годині.

Саме за столом Андрія Семиволоса заступники міністерки збираються о 8:30

Щоправда, сам в.о. міністра Андрій Семиволос не багатослівний.

– А на восьму в Кабінеті міністрів… – каже він нарешті, повільно йдучи великим кабінетом від столу до дверей.

– А на восьму в нас ще сьогодні уряд, засідання. Де одне з питань 100% буде коронавірус. Бо зараз ні одна нарада не проходить без обговорення питань, що стосуються коронавірусу – чи з економічних, чи з епідемічних питань, – додає Ляшко.

Саме за столом Семиволоса заступники міністерки збираються о 8:30.

– Проговорюємо оперативні питання, щоб налагодити співпрацю між профільними заступниками. Щоб не офіційне листування, а зібралися на півгодини, кожен виговорився – хто, де, що, – каже Ляшко.

Очима та вухами міністерки на час її відсутності він називає всіх заступників.

– От ще один заступник міністра, з цифрової трансформації, Ірина Шевченко, – каже Ляшко на сходах.

Вона дивується питанню "як працюється без міністерки" і каже, що Скалецька з ними "завжди".

– На Skype, у WhatsApp, на імейлах. Підтримує і словами, і діями.

Шоста вечора в МОЗ, а всі працюють

– Ми зараз дійдемо до заступника, який живе тільки… – медреформою, хоче сказати Ляшко.

– А заступника немає, – перебиває його Шевченко. – Заступник, який живе медреформою, це Дмитро Луфер. І я живу медреформою, бо в мене е-Health.

Він зараз знаходиться на всім відомій робочій групі, яку зібрав президент.

Вони якраз презентують всі плани щодо реформи. Тому так, реформа на адженді (порядку денному – УП), ми нею багато займаємося, а інше питання, що вона зараз менше виходить у медіа.

Шевченко впевнена у продовженні медреформи й переконує, що МОЗ робить усе для позитивного висновку колегії "ревізорів" Зеленського.

Дата запуску другого етапу медреформи, 1 квітня, через ситуацію з коронавірусом і фізичну відсутність міністерки нікуди не посувається.

– Ми впевнені в тому, що все відбудеться, – запевняє Ірина. – Ми це називаємо рубіконом і ми його перейдемо.

Сама Зоряна Скалецька до рішення провести аудит реформи за місяць до початку її другого етапу поставилася нібито позитивно. Каже, що підтримка медичної спільноти допоможе впроваджувати зміни ефективніше.

– Медична спільнота останні кілька років ушивалася від прийняття рішень, інформування "а що це означає для всіх – реформи вторинки, первинки".

На сьогодні ми відкриті, маємо багато дискусій у регіонах, збираємо департаменти охорони здоров’я.

Якщо зібрана президентом група фахівців почує наші аргументи й надалі буде ретранслятором для медичної спільноти, це буде ще одним нашим аргументом про те, що ми все робимо правильно.

Міністерка вважає, що навряд хтось суперечитиме поточному плану реформи. Тобто переходу лікарень на контракти, новому інструментарію звітності, отриманню коштів з НСЗУ тощо.

Водночас, каже, що має й "альтернативні рішення", напрацьовані її командою.

– Є досить багато факторів. Україна велика, різні області мають різну ситуацію, обстановку, дуже часто, можливо, потребу й готовність. Тому в нас завжди на полях були свої додаткові, допоміжні чи запасні альтернативні рішення. І ми готові їх обговорювати з цією групою.

Загалом підхід, однозначно, я думаю, буде підтриманий, що зміни треба робити. А вже певні окремі інструменти, певні кроки…

У нас є набір пропозицій, котрі насправді можуть бути узгоджені для того, щоб рухатися вперед.

Потрапити до кабінету міністерки, звідки заступники виходять на Skype зі Скалецькою у Нових Санжарах, нам не вдається. Після шостої нема кому відчинити кабінет.

– Там великий круглий стіл, є телевізор, де ми підключаємо ноутбук зі скайпом, – описує кабінет міністерки Віктор Ляшко.

Поверхом вище – ще одна зала для нарад. Їх чергують залежно від того, де ловить кращий зв’язок з Новими Санжарами.

– Тут ми проводимо всі зустрічі, наші скайп-наради з департаментами охорони здоров’я в областях. Ми їх бачимо на телевізорі.

Якщо є міністр, то сиджу справа або зліва, якщо є, то по центру.

Якщо селектор стосується реформи, тут обов’язково буде Дмитро Луфер, Ірина Шевченко.

Якщо організаційні питання, наприклад епідбезпеки, надання медичної допомоги – Андрій Семиволос, Дмитро Коваль або я.

Дмитро Коваль – ще один заступник, якого не знаходимо на місці.

– А де ти є? – дзвонить йому Віктор Ляшко біля кабінету та відчиняє двері. – Дмитро Коваль півтора місяці назад, коли ухвалювалися закони про трансплантацію, то я йшов, він ще був, я приходив – він уже був. У кожного є певна гаряча пора.

Дмитро Коваль – ще один заступник Зоряни Скалецької

Вийшовши з кабінету зустрічаємо й самого Коваля.

– Є в нього тільки одна звичка, яка мені не подобається як у профільного заступника. Він курить, – каже Ляшко.

– Є таке.

На стосі паперів у кабінеті Коваля білий аркуш з написом #ВірусуНеБоюсяЯзВами!

Цікавимося, чи на думку заступника МОЗ вдалося запобігти поширенню паніки.

– Ми про це постійно говоримо, тому сподіваюся, що так. Паніки, принаймні у нас...

– У МОЗ нема, – перебиває з посмішкою Ляшко.

– У МОЗ точно нема, – повторює Коваль.

На репліку про Нові Санжари Коваль каже – реакція йому незрозуміла.

– У мене є підозри, що якесь підбурювання все ж таки було.

Про відсутність Скалецької, як й інші заступники, впевнено каже – не відчуває, що міністерки нема в кабінеті. Відкриває у телефоні WhatsApp.

– Ось дивіться, ми щойно спілкувалися з міністром, 18:32. Сучасні засоби комунікації дозволяють не відчувати відстань і працювати ефективно.

Найкориснішим за понад тиждень без Скалецької Коваль називає впровадження орієнтовного клінічного маршруту пацієнтів при наданні екстреної медичної допомоги.

– Це шпаргалка для всіх департаментів охорони здоров’я, яким чином вони мають вибудовувати свою роботу, щоб надання медичної допомоги було стандартизованим, щоб це було якісно.

Ще підготували три постанови на Кабмін щодо перетину кордону для трансплантату, який використовують для трансплантації кісткового мозку.

– У нас немає можливості робити трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора, тому що в Україні не існує реєстру. Ми мусимо звертатися до всесвітнього реєстру.

Цей механізм звернення до всесвітнього реєстру знайдено, а от механізму перетину кордону, оплати за послуги з підготовки донора закордоном і підготовки трансплантату – не існувало.

І трьома постановами ми даємо можливість українським лікарям отримувати цей трансплантат, аби вони вже надавали медичну допомогу тут, в Україні. Це те, за що ми платимо закордон від 150 тисяч доларів за випадок.

Коваль каже, що заступники міністерки працюють на всі 100%, а міністерство загалом – "не так потужно".

– Я думаю, що нам потрібен тиждень два...

– Чи місяць, – перебиває його Ляшко.

– Чи місяць, коли завершаться конкурси і зайдуть активні люди, які готові працювати в принципі так само, як і ми. І не казати: "Сьогодні короткий день".

Ті люди, які зараз залишилися, працюють віддано, тому думаю, що вони будуть переводитися в інші директорати, у нас структура змінилася. З тими, хто залишився, ми співпрацюємо доволі так плотнєнько.

Ольга Кириленко, журналістка, спеціально для УП.Життя

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