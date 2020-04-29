МОЗ звинуватило у злочині своє держпідприємство під час спроби купити дешеві костюми лікарям

Міністерство охорони здоров'я ініціювало розслідування щодо держпідприємства "Медичні закупівлі", бо воно, на думку відомства, порушило законодавство при закупівлі захисних костюмів для лікарів.

Про це заявила заступниця очільника МОЗ Світлана Шаталова під час брифінгу 29 квітня.

Заступниця очільника МОЗ Світлана Шаталова

"Я вчора підготувала і направила у правоохоронні органи заяви про вчинення злочину ДП "Медичні закупівлі". Сподіваюся на швидку, об’єктивну і невідкладну реакцію", – сказала Шаталова.

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За її словами, МОЗ звернулося листом від 10 квітня до ДП "Медичні закупівлі" щодо здійснення закупівлі костюмів біологічного захисту.

"В той же час ДП "Медичні закупівлі" не подало на погодження технічне завдання для здійснення цієї закупівлі. Це означає, що МОЗ не розуміло, якої саме якості товар буде закуповувати підприємство, і чи відповідає цей товар саме здійсненню протиепідеміологічних заходів з протидії поширення COVID-19", – розповіла Шаталова.

Вона стверджує, що МОЗ неодноразово зверталося до ДП "Медичні закупівлі" з проханням надати всі істотні умови договору.

"Відповідно до статті 180 Господарського кодексу України, якість є також однією з важливих складових істотних умов договору.

Це означає, це що порушення вимог чинного законодавства України. Знехтувавши органом управління, ДП "Медичні закупівлі" укладає договір на постачання одягу для лікарів з виробником, який не зміг підтвердити якість своєї продукції.

У цьому і полягає абсолютно нормальне рішення здійснити закупівлю власними силами міністерства", - пояснила чиновниця.

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Нагадаємо, для того, щоб купити захисні костюми для медиків, МОЗ спочатку звернулися до свого держпідприємства "Медичні закупівлі", щоб ті закупили костюми.

Орієнтовна ціна за костюм, на яку розраховував МОЗ і його керівництво, була близько 400 грн.

Держпідприємство "вторгувало" кращу ціну і домовилося з українським виробником, що ті поставлять костюми по 245 грн за штуку, або на 40% дешевше за рахунок великої партії товару.

Тендер був проведений відповідно до всіх вимог щодо якості, які раніше публікувало міністерство та відповідно до якого закуповували костюми всі області, лікарні та навіть волонтери.

Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати документи та купувати костюми за нижчою ціною.

МОЗ переоголосило тендер і менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже в 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм.

Також у міністерстві дописали ще одну вимогу до сертифікації, відповідно до якої майже все, що купувалося до того в Україні – не підходить.

Спершу у МОЗ сказали, що від українських костюмів відмовилися, бо у них проблема зі швами.

"За висновками Держспоживслужби, цей одяг робочий, він не має повної ізоляції.

Там шви прошиті голкою. А вони мають бути проклеєні, щоб забезпечити повну ізоляцію", – зазначила Шаталова.

В Офісі президента назвали трохи іншу причину відмови від українських виробників – у вітчизняних немає відповідної тканини.

Раніше очільник МОЗ назвав маніпуляцією звинувачення у закупівлі костюмів лікарям за завищеними цінами.

Проте благодійний фонд "Пацієнти України" закуповує захисні костюми з тим же стандартом, який вимагає Міністерство охорони здоров’я (EN 14126:2003), але удвічі дешевше – за 215 гривень.

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