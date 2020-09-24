Що робити, якщо хтось у офісі захворів на COVID-19. Пояснює Ляшко

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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24 вересня 2020

Керівник організації, в якій виявили хворого на COVID-19 працівника, повинен звернутись до територіального лабораторного центру.

Це пояснив в інтерв'ю у програмі "Новий день" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. 

"В лабораторному центрі є закріплений за даною територією епідеміолог, який проводить епідеміологічне розслідування.

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Він відкриває та закриває вогнище та рекомендує, кому з контактних треба йти на самоізоляцію, а кому ні.

В залежності від часу, протягом якого він контактував з хворим", – розповів він. 

 Віктор Ляшко

Він також додав, що якщо після цього дзвінка жодних дій з виявлення контактних не робиться, то необхідно зателефонувати на дві гарячі лінії:

  • гаряча лінія при Департаменті охорони здоров'я (278-41-91);
  • гаряча лінія при Міністерстві охорони здоров'я (0 800 505 201).  

"Цілком можливо, що в певних ситуаціях просто спрацював людський фактор.

В нас велика кількість випадків, вогнищ.

Можливо, десь епідеміологи просто не встигли", говорить Ляшко. 

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