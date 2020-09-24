Що робити, якщо хтось у офісі захворів на COVID-19. Пояснює Ляшко

Керівник організації, в якій виявили хворого на COVID-19 працівника, повинен звернутись до територіального лабораторного центру.
Це пояснив в інтерв'ю у програмі "Новий день" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"В лабораторному центрі є закріплений за даною територією епідеміолог, який проводить епідеміологічне розслідування.
Він відкриває та закриває вогнище та рекомендує, кому з контактних треба йти на самоізоляцію, а кому – ні.
В залежності від часу, протягом якого він контактував з хворим", – розповів він.
|Віктор Ляшко
Він також додав, що якщо після цього дзвінка жодних дій з виявлення контактних не робиться, то необхідно зателефонувати на дві гарячі лінії:
- гаряча лінія при Департаменті охорони здоров'я (278-41-91);
- гаряча лінія при Міністерстві охорони здоров'я (0 800 505 201).
"Цілком можливо, що в певних ситуаціях просто спрацював людський фактор.
В нас велика кількість випадків, вогнищ.
Можливо, десь епідеміологи просто не встигли", – говорить Ляшко.
Вас також може зацікавити:
Як відрізнити COVID-19 від інших схожих хвороб
МОЗ думає над тим, щоб приватні лабораторії тестували на COVID-19 за держкошт
45% відсотків українців вважають, що влада оптимально бореться з COVID-19
Степанов запевняє, що в Україні всього вистачає для тестування на COVID-19. Це не так
Що робити, якщо з'явилися симптоми COVID-19. Алгоритм дій від НСЗУ
Ляшко стверджує, що Україна більше тестує, ніж Польща. Що з цією заявою не так
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.