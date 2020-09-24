Що робити, якщо хтось у офісі захворів на COVID-19. Пояснює Ляшко

Керівник організації, в якій виявили хворого на COVID-19 працівника, повинен звернутись до територіального лабораторного центру.

Це пояснив в інтерв'ю у програмі "Новий день" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"В лабораторному центрі є закріплений за даною територією епідеміолог, який проводить епідеміологічне розслідування.

Він відкриває та закриває вогнище та рекомендує, кому з контактних треба йти на самоізоляцію, а кому – ні.

В залежності від часу, протягом якого він контактував з хворим", – розповів він.

Віктор Ляшко

Він також додав, що якщо після цього дзвінка жодних дій з виявлення контактних не робиться, то необхідно зателефонувати на дві гарячі лінії:

гаряча лінія при Департаменті охорони здоров'я ( 278-41-91) ;

гаряча лінія при Міністерстві охорони здоров'я ( 0 800 505 201) .

"Цілком можливо, що в певних ситуаціях просто спрацював людський фактор.

В нас велика кількість випадків, вогнищ.

Можливо, десь епідеміологи просто не встигли", – говорить Ляшко.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.