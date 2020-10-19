Менше нарад: МОЗ просить не збирати зайвий раз працівників офлайн

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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19 жовтня 2020

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про прості правила особистої інфекційної безпеки. 

Серед них - менше робочих зібрань офлайн.

"Не потрібно зайвий раз збирати людей. Не потрібно зайвий раз організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто в живому форматі", - нагадала під час брифінгу 19 жовтня заступниця очільника МОЗ Ірина Микичак.

Микичак зазначила, що кожен роботодавець і керівник підприємства має організовувати роботу своїх працівників в такий спосіб, щоб всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі, працювали дистанційно.

"Всі приміщення, коли проводяться будь-які зібрання, намагатися проводити з дотриманням дистанції та усіх вимог, які стосуються наших карантинних обмежень.

І категорично припинити перебування на святкуваннях, концертах, весіллях тощо", - додала заступниця.

Фото: Deklofenak/Depositphotos

Микичак також нагадала, що потрібно:

  • ретельно і часто мити руки,
  • дотримуватися дистанції у 1,5 м,
  • носити маски усюди, де є більша кількість людей, ніж 2-3. Насамперед, це стосуєтсья закритих приміщень,
  • маскимально уникати перебування у тих приміщеннях, де є скупчення людей, 
  • уникати громадського транспорту, максимально ходити пішки,
  • якщо у вас  будь-який із симптомів (кашель, нежить, гарячка, нудота, головний біль, слабкість, розлади кишково-шлункового тракту, втрата смаку чи нюху), вам необхідно залишатися вдома і обов’язково подзвонити до свого сімейного лікаря.  

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