Менше нарад: МОЗ просить не збирати зайвий раз працівників офлайн

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про прості правила особистої інфекційної безпеки.
Серед них - менше робочих зібрань офлайн.
"Не потрібно зайвий раз збирати людей. Не потрібно зайвий раз організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто в живому форматі", - нагадала під час брифінгу 19 жовтня заступниця очільника МОЗ Ірина Микичак.
Микичак зазначила, що кожен роботодавець і керівник підприємства має організовувати роботу своїх працівників в такий спосіб, щоб всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі, працювали дистанційно.
"Всі приміщення, коли проводяться будь-які зібрання, намагатися проводити з дотриманням дистанції та усіх вимог, які стосуються наших карантинних обмежень.
І категорично припинити перебування на святкуваннях, концертах, весіллях тощо", - додала заступниця.
|Фото: Deklofenak/Depositphotos
Микичак також нагадала, що потрібно:
- ретельно і часто мити руки,
- дотримуватися дистанції у 1,5 м,
- носити маски усюди, де є більша кількість людей, ніж 2-3. Насамперед, це стосуєтсья закритих приміщень,
- маскимально уникати перебування у тих приміщеннях, де є скупчення людей,
- уникати громадського транспорту, максимально ходити пішки,
- якщо у вас будь-який із симптомів (кашель, нежить, гарячка, нудота, головний біль, слабкість, розлади кишково-шлункового тракту, втрата смаку чи нюху), вам необхідно залишатися вдома і обов’язково подзвонити до свого сімейного лікаря.
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