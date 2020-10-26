Степанов вважає, що критика української вакцини – це комплекс національної меншовартості

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що люди, які критикують українського кандидата у вакцини та проведені дослідження, страждають комплексом національної меншовартості.

Про це очільник МОЗ розповів під час брифінгу 26 жовтня.

Степанов звернувся до "скептиків", які негативно коментували процес розробки української вакцини.

"Що можу сказати вам – позбувайтеся цього комплексу національної меншовартості, що ми ні на що не здатні, що нічого не можемо зробити.

До того ж, коли в руках тримаєте телефон або інші "вакцини", які ви використовуєте в повсякденному житті, знайте, що дуже часто це все зроблено українськими вченими.

Які просто через таку політику, що ми ні на що не здатні та завдяки політиці повного ігнорування нашої науки, виїхали за кордон...

А ми це потім купуємо, і дивуємося, як класно вони це зробили", – розповів очільник МОЗ.

Максим Степанов

Міністр також зауважив, що українським вченим "просто потрібно створити відповідні умови" і тоді країна зможе самостійно виробляти вакцину.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні представили перші результати доклінічних досліджень української вакцини від COVID-19.

Одним із розробників є міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов.

У президента повідомляли, що дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини.

Крім того, зазначали, що "кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу".

Приблизна сума, яку можуть витратити на дослідження - більше 100-150 млн грн.

При цьому українські науковці скептично ставляться до розробки вакцини від COVID-19 в Україні, оскільки в країні немає лабораторій з необхідним рівнем безпеки для роботи з вірусами.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.