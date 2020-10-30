Де у Києві можуть розгорнути госпіталі для хворих на COVID-19, та скільки це буде коштувати

Тимчасові мобільні шпиталі в столиці можуть розгорнути на території Виставкового центру або Палацу Спорту.

За попередніми розрахунками, такий госпіталь може вартувати 245 млн гривень.

Таку інформацію надала місцева влада Києва.

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Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, під час брифінгу 30 жовтня.

Максим Степанов

"МОЗ отримало всю інформацію від місцевої влади міста Києва, де вони у випадку необхідності збираються розташовувати мобільний шпиталь.

Це може бути або Виставковий центр, або Палац спорту", – розповів Степанов.

За його словами, були також проведені розрахунки необхідної кількості медичних працівників.

"Місто Київ порахувало, яка кількість коштів їм необхідна для розгортання такого мобільного шпиталю на 500 осіб.

А також прорахували, яка кількість медичних працівників може бути задіяна в цьому лікувальному процесі – це 1200 осіб.

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За розрахунками місцевої влади Києва, їм необхідно 245 млн гривень"– зазначив очільник МОЗ.

Міністр додав, що наразі у відомстві верифікують цю інформацію.

Раніше Степанов розповів, що мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусною хворобою будуть відкривати лише після того, як будуть заповнені всі ліжка у медичних закладах.

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