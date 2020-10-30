Де у Києві можуть розгорнути госпіталі для хворих на COVID-19, та скільки це буде коштувати

Тимчасові мобільні шпиталі в столиці можуть розгорнути на території Виставкового центру або Палацу Спорту.

За попередніми розрахунками, такий госпіталь може вартувати 245 млн гривень.

Таку інформацію надала місцева влада Києва.

Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, під час брифінгу 30 жовтня.

Максим Степанов

"МОЗ отримало всю інформацію від місцевої влади міста Києва, де вони у випадку необхідності збираються розташовувати мобільний шпиталь.

Це може бути або Виставковий центр, або Палац спорту", – розповів Степанов.

За його словами, були також проведені розрахунки необхідної кількості медичних працівників.

"Місто Київ порахувало, яка кількість коштів їм необхідна для розгортання такого мобільного шпиталю на 500 осіб.

А також прорахували, яка кількість медичних працівників може бути задіяна в цьому лікувальному процесі – це 1200 осіб.

За розрахунками місцевої влади Києва, їм необхідно 245 млн гривень"– зазначив очільник МОЗ.

Міністр додав, що наразі у відомстві верифікують цю інформацію.

Раніше Степанов розповів, що мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусною хворобою будуть відкривати лише після того, як будуть заповнені всі ліжка у медичних закладах.

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