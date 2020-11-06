"Лікарня – не санаторій". Степанов нагадав, що не всім з COVID-19 треба госпіталізація

Госпіталізація хворих з COVID-19 має відбуватися за наявності конкретних показів.

Якщо вони відсутні – безпечніше лікуватися вдома, оскільки кожна лікарня має внутрішньолікарняну інфекцію.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 6 листопада.

"Лікарня - це ж не санаторій, коли людина просто хоче госпіталізуватися. Це повинно відбуватися виключно за показами і за встановленим діагнозом лікарем-спеціалістом і за його направленням щодо госпіталізації", - розповів міністр.

Степанов нагадав, що до 80% людей, які хворіють на COVID-19, мають легкий перебіг хвороби, і їм не показана жодна госпіталізація.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

"Будь-яка госпіталізація повинна відбуватися за показами. це, зокрема, безпека вашого здоров’я, тому що будь-яка лікарня має внутрішньолікарняну інфекцію.

І якщо у вас немає показів до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома", - додав міністр.

Раніше в МОЗ назвали оновлені критерії до госпіталізації хворих з підозрою та з підтвердженим COVID-19.

Госпіталізація показана особам з підозрою чи підтвердженим COVID-19, що мають хоча би одну із ознак.

Нагадаємо, у МОЗ повідомляли, що через ріст захворювання лікарні будуть змушені госпіталізувати тільки хворих із тяжкими формами COVID-19.

Також Степанов заявляв, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.

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