"Лікарня – не санаторій". Степанов нагадав, що не всім з COVID-19 треба госпіталізація

Госпіталізація хворих з COVID-19 має відбуватися за наявності конкретних показів.
Якщо вони відсутні – безпечніше лікуватися вдома, оскільки кожна лікарня має внутрішньолікарняну інфекцію.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 6 листопада.
"Лікарня - це ж не санаторій, коли людина просто хоче госпіталізуватися. Це повинно відбуватися виключно за показами і за встановленим діагнозом лікарем-спеціалістом і за його направленням щодо госпіталізації", - розповів міністр.
Степанов нагадав, що до 80% людей, які хворіють на COVID-19, мають легкий перебіг хвороби, і їм не показана жодна госпіталізація.
|Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак
"Будь-яка госпіталізація повинна відбуватися за показами. це, зокрема, безпека вашого здоров’я, тому що будь-яка лікарня має внутрішньолікарняну інфекцію.
І якщо у вас немає показів до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома", - додав міністр.
Раніше в МОЗ назвали оновлені критерії до госпіталізації хворих з підозрою та з підтвердженим COVID-19.
Госпіталізація показана особам з підозрою чи підтвердженим COVID-19, що мають хоча би одну із ознак.
Нагадаємо, у МОЗ повідомляли, що через ріст захворювання лікарні будуть змушені госпіталізувати тільки хворих із тяжкими формами COVID-19.
Також Степанов заявляв, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.
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