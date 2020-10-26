Неурядові організації виступили проти того, щоб інститут НАНу надавав допомогу хворим з COVID-19

Перепрофілювання на COVID-19 профільного закладу для лікування хворих на туберкульоз в Україні буде злочином.

Мова йде про Національний інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України, що знаходиться в Києві.

Таку заяву зробили очільники таких організацій: БО "Фундація "Громадський рух "Українці проти туберкульозу", ГО "Всеукраїнська асоціація людей, які перехворіли на туберкульоз "Сильніші за ТБ", Міжнародна журналістська асоціація "Здоров'я без кордонів", ГО "Експертна спільнота пацієнтів України", коаліція організацій "Зупинимо туберкульоз разом".

Представники організацій проти такого рішення навіть на тимчасовий період.

Свою позицію аргументують тим, що небезпека стійкого до ліків туберкульозу є смертельною для хворих із іншими складними патологіями.

За їхніми словами, такі дії можуть спровокувати розповсюдження резистентного туберкульозу.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Нагадаємо, що санітарний лікар Віктор Ляшко у своєму інтерв'ю "Українські правді. Життя" зазначав, що що лікарі НАН готові лікувати хворих на COVID-19 з супутніми захворюваннями.

Натомість міський голова Віталій Кличко розповів, що місто робить все самотужки, а медзаклади Академії медичних наук досі не приймають пацієнтів.

"При цьому державні відомчі та медзаклади Академії медичних наук не приймають киян хворих на коронавірус, хоча мають загалом 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал", – розповів Кличко.

Неурядові організації, які працюють у сфері протидії туберкульозу в Україні, з відповідним зверненням звернулися до президента Володимира Зеленського, міністра охорони здоров'я Максима Степанова, прем'єр міністра Дениса Шмигаля, а також президента Національної академії медичних наук України Віталія Цимбалюка.

Зазначається, що наразі заклад підготував приміщення для прийому і лікування 35 хворих на коронавірусну інфекцію із супутньою легеневою патологією.

"Усвідомлюючи сучасну епідемічну ситуацію з коронавірусною інфекцією, Інститут виділив 100 ліжок для прийому цих хворих із супутньою легеневою патологією у хірургічному корпусі.

Також виділене окреме приміщення для персоналу (переодягання, вживання їжі та для гігієнічних потреб).

По можливості приміщення поверхів розділені на "чисту" і "забруднену" зони з допомогою тимчасових клейончастих перегородок.

Розроблені маршрути пацієнтів, визначені потоки хворих, частина хворих з хірургічного корпусу переведена в інші корпуси", – зазначають у повідомленні.

При цьому автори листа зазначають, що для забезпечення лікування Інститут необхідно забезпечити різними ресурсами:

кисневими концентраторами – 60 шт;

моніторами стеження з обов’язковим показником насичення крові киснем – 60 шт.;

пересувними рентгенапаратами – 3 шт.;

засобами індивідуального захисту персоналу – 30 000 комплектів для роботи з особливо небезпечними інфекціями;

електровідсмоктувачами у кількості 40 шт.;

масками з резервуарами – 1000 шт.;

функціональними ліжками – 100 шт.

До централізованого кисневого забезпечення наразі додатково під’єднано 15 точок для подання кисню, загалом в Інституті діє 25.

Зазначається, що більша кількість неможлива через неспроможність кисневої станції.

Наразі у Інституті знаходиться 497 хворих.

Серед них є пацієнти хворі на туберкульоз, тяжку бронхіальну астму, прогресуючі хронічні обструктивні захворювання легень, негоспітальні бактеріальні пневмонії з ускладненим перебігом, хворі на саркоїдоз, пацієнти хворі на форми муковісцидозу, альвеоліту, протеїнозу, злоякісних новоутворень, лімфом, вроджених та набутих захворювань органів середостіння та інші патології.

Варто зазначити, що це не перше перепрофілювання закладів, які лікують пацієнтів з туберкульозом, для надання допомоги хворих із кронавірусною інфекцією.

Наприклад, Центр легеневого здоров’я у Львові є одним з опорних закладів, де наразі лікують хворих на коронавірус.

Зазначається, що перевагою для оперативного розгортання лабораторії стали кваліфіковані фахівці, які звикли працювати зі збудниками туберкульозу в особливих умовах дотримання безпеки.

Загалом ситуація з ліжками для хворих на коронавірус досить напружена. Міністр охорони здоров'я Степанов неодноразово зазначав, що в резерві є лише 52 тисячі ліжкомісць.

Крім того, у МОЗ розглядають можливість розгортання тимчасових мобільних госпіталів, якщо ситуація буде критичною.

Проте найбільшою проблемою для такої ініціативи називають нестачу медичного персоналу, який може доглядати за хворими на місцях.

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