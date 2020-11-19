Скільки коштуватиме доза вакцини від COVID-19, яку отримає Україна

Вартість однієї дози вакцини від COVID-19 для України становитиме 7 доларів.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

"Одна доза вакцини в рамках механізму COVAX може коштувати 7 доларів. Тобто для повноцінного щеплення, коли воно двократне - це 14 доларів", - розповів Ляшко.

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Проте він зазначив, що Україна може розраховувати на безоплатну вакцину.

За рахунок механізму COVAX Україна отримає 8 млн доз для двократного щеплення, тобто буде вакциновано 4 млн людей.

Фото: ridofranz/Depositphotos

"В портфель механізму COVAX сьогодні включена вакцина AstraZeneca, вакцина Moderna і вакцина Pfizer.

Після того, як вони будуть зареєстровані, прекваліфіковані ВООЗ, вони декількома траншами будуть надходити до 180 країн. COVAX підтвердив, що Україна може розраховувати на безоплатну вакцину.

Тобто ті кошти, які закладені в бюджеті на 2021 рік на закупівлю вакцини, можна потратити на додаткову закупівлю вакцини", - додав Ляшко.

За його словами, на сьогодні в бюджеті на 2021 рік закладено 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини від COVID-19.

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Нагадаємо, вакцина Pfizer з ефективністю 95% подалась на екстрений дозвіл на використання.

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