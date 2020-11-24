Зеленський уточнив, хто насамперед отримає вакцину від COVID-19 в Україні

Пріоритет у щепленні від COVID-19 отримають медичні працівники, військові, вчителі, особи з групи ризику, зокрема люди, старші 60 років.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Також він нагадав, що Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини проти COVID-19.

"Міністерство охорони здоров’я провело розмову з представниками COVAX.

Це ініціатива щодо глобального доступу країн до вакцини проти коронавірусу. Було визначено поетапний план постачання майбутньої вакцини в Україну.

Перший етап – 1 мільйон 200 тисяч доз. А загалом Україна розраховує отримати понад 8 мільйонів доз майбутньої вакцини", – зауважив Зеленський.

Фото: belchonock/Depositphotos

Нагадаємо, що 8 млн доз вакцини вистачить для того, щоб провакцинувати 10% населення, оскільки вакцина потребує подвійного введення.

Безкоштовні транші ваакцини можна очікувати в першому півріччі 2021 року.

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