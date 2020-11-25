Україна може виготовляти зареєстровану вакцину від COVID-19 – Степанов

Дарія Поперечна УП.Життя
923
25 листопада 2020

Українські виробництва можуть виготовляти вакцину від коронавірусної хвороби, яка буде зареєстрована. 

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в програмі "Зе інтерв'юер". 

Міністр зазначив, що в країни є потужності виробляти вакцину за формулою.

"Під час розмови з послом Великобританії я піднімав питання, щодо виробництва цих вакцин, саме розлив цих вакцин на українських підприємствах після того, коли вони будуть зареєстровані. 

...В нас є відповідні потужності, де це можна робити", – зазначив Степанов. 

 Фото Dragonimages/Depositphotos

За словами осільника МОЗ,  в президента є тверда позиція щодо відновлення взагалі вакцинного виробництва в Україні.

Україна входить до переліку 92 країн, які отримають або спеціальну ринкові ціну,  або вакцину в рамках ініціативи COVAX безкоштовно. 

Загалом у МОЗ планують отримати вакцину для 20% населення, проте вона буде надходити у країну траншами. 

Найперше вакцину повинні отримати пріоритетні групи населення.

Крім того, міністерство охорони здоров'я планує закупити вакцину для 20 млн українців

"Ми сьогодні говоримо про те, що 4 млн доз – це для 10% населення країна отримає безоплатно.

Далі ми будемо купувати для того, щоб закупити вакцини для покриття, які мінімум 20 млн населення", – розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Вас також може зацікавити:

Що відомо про першу успішну вакцину проти COVID-19 та чому вона ще не скоро буде в аптеках

Україна має отримати вакцину від COVID-19 за спрощеною процедурою

Вакциновані від грипу пацієнти рідше потрапляють в лікарню з COVID-19 – дослідження

Що нині відомо про українську вакцину від COVID-19

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 178
Суспільство

Питання виживання нації: яка вона – українська освіта за кордоном

Олег Криштопа, Василь Карп’юк
 1085
КУЛЬТУРА

Навіщо нам бренд країни: інтерв'ю з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою про культурну дипломатію

Катя Тейлор
 2573
Суспільство

У Вроцлав, у Африку!

PROMOTED