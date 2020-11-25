Україна може виготовляти зареєстровану вакцину від COVID-19 – Степанов

Українські виробництва можуть виготовляти вакцину від коронавірусної хвороби, яка буде зареєстрована.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в програмі "Зе інтерв'юер".
Міністр зазначив, що в країни є потужності виробляти вакцину за формулою.
"Під час розмови з послом Великобританії я піднімав питання, щодо виробництва цих вакцин, саме розлив цих вакцин на українських підприємствах після того, коли вони будуть зареєстровані.
...В нас є відповідні потужності, де це можна робити", – зазначив Степанов.
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За словами осільника МОЗ, в президента є тверда позиція щодо відновлення взагалі вакцинного виробництва в Україні.
Україна входить до переліку 92 країн, які отримають або спеціальну ринкові ціну, або вакцину в рамках ініціативи COVAX безкоштовно.
Загалом у МОЗ планують отримати вакцину для 20% населення, проте вона буде надходити у країну траншами.
Найперше вакцину повинні отримати пріоритетні групи населення.
Крім того, міністерство охорони здоров'я планує закупити вакцину для 20 млн українців.
"Ми сьогодні говоримо про те, що 4 млн доз – це для 10% населення країна отримає безоплатно.
Далі ми будемо купувати для того, щоб закупити вакцини для покриття, які мінімум 20 млн населення", – розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
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