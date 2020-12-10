Степанов стверджує, що стратегія МОЗ "не давала ніяких збоїв" в час пандемії COVID-19

Стратегія Міністерства охорони здоров'я щодо боротьби з COVID-19 не ідеальна, але жодних збоїв вона не давала.

Це стверджує очільник МОЗ Максим Степанов. Про це він розповів під час брифінгу 10 грудня.

"Я розумію, що немає ідеальних ситуацій, але наша стратегія, яка зараз реалізується міністерством, починаючи від початку епідемії, підкреслюю, не ідеально, але ніяких збоїв вона не давала", - зазначив Степанов.

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Він додав, що у МОЗ чітко знають, куди рухаються:

"Ми знаємо, яке навантаження на медичну систему можемо витримати, виходячи з цього, реагуємо, і ми не допустили ніяких колапсів медичної системи".

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Нагадаємо, у листопаді Степанов говорив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.

Також Кабмін виділив понад 125 млн грн на ліки від COVID-19 з недоведеною ефективністю.

До пошуку кисню для лікарень нині долучаються регіони, лікарі, волонтери та благодійні фонди.

До жовтня апарати ШВЛ не закупляли за гроші із коронавірусного фонду.

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