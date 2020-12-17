Степанов на вакцинацію від COVID-19 хоче 15 млрд гривень 

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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17 грудня 2020

У 2021 році на вакцини від COVID-19 виділять 2,6 млрд гривень, але потрібно в 6 разів більше. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у четвер, 17 грудня. 

"Для фінансування вакцинації маємо розраховану суму, яку необхідно закласти в бюджет  –  це 15,1 млрд гривень, але наразі в бюджеті 2021 рік на вакцинацію виділено 2,6 гривень", зазначив очільник МОЗ. 

Оскільки, цієї суми недостатньо, то в міністерстві в екстреному порядку шукають, де взяти додаткові кошти.

"Провели відповідні консультації з урядом, колегами, і ми вийшли на те, що ми в змозі акумулювати на придбання вакцин до 2,3 млрд гривень, це кошти, наприклад, за рахунок економії лікарських засобів", каже Степанов. 

Міністр уточнив, що про вказані суми йдеться, якщо розраховувати, що "всі громадяни України мають мати доступ до вакцини". 

 Фото: depositphotos-ridofranz

Він розповів, що 8 млн доз вакцини для 4 млн українців в межах програми COVAX Україна планує отримати вже в лютому і для цього вже майже завершили усю роботу з документами. 

Раніше, міністр вже повідомляв, що безкоштовно в 2021 році МОЗ розраховує вакцинувати 21 млн населення. 

Арсен Жумаділов, гендиректор державного підприємства "Медичні закупівлі", через яке власне і буде здійснюватися вакцинація, заявляв, що за його підрахунками для закупівлі вакцини Україні необхідно мінімум 5,2 млрд гривень. 

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