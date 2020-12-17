Степанов на вакцинацію від COVID-19 хоче 15 млрд гривень

У 2021 році на вакцини від COVID-19 виділять 2,6 млрд гривень, але потрібно в 6 разів більше.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у четвер, 17 грудня.

"Для фінансування вакцинації маємо розраховану суму, яку необхідно закласти в бюджет – це 15,1 млрд гривень, але наразі в бюджеті 2021 рік на вакцинацію виділено 2,6 гривень", – зазначив очільник МОЗ.

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Оскільки, цієї суми недостатньо, то в міністерстві в екстреному порядку шукають, де взяти додаткові кошти.

"Провели відповідні консультації з урядом, колегами, і ми вийшли на те, що ми в змозі акумулювати на придбання вакцин до 2,3 млрд гривень, це кошти, наприклад, за рахунок економії лікарських засобів", – каже Степанов.

Міністр уточнив, що про вказані суми йдеться, якщо розраховувати, що "всі громадяни України мають мати доступ до вакцини".

Фото: depositphotos-ridofranz

Він розповів, що 8 млн доз вакцини для 4 млн українців в межах програми COVAX Україна планує отримати вже в лютому і для цього вже майже завершили усю роботу з документами.

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Раніше, міністр вже повідомляв, що безкоштовно в 2021 році МОЗ розраховує вакцинувати 21 млн населення.

Арсен Жумаділов, гендиректор державного підприємства "Медичні закупівлі", через яке власне і буде здійснюватися вакцинація, заявляв, що за його підрахунками для закупівлі вакцини Україні необхідно мінімум – 5,2 млрд гривень.

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