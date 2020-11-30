Виробник вакцини від COVID-19 заявив про її 100% ефективність для запобігання важких випадків

Американська компанія Moderna, яка розробляє вакцину від коронавірусної інфекції, заявила про 100% ефективність препарату для запобігання важких випадків хвороби.
З 196 добровольців, які заразилися COVID-19 в випробуванні за участю більше 30 000 чоловік – 185 отримали плацебо, а 11– вакцину, повідомляють у Reuters.
При цьому компанія повідомила про 30 важких випадках – все в групі плацебо. Це означає, що вакцина була на 100% ефективна в запобіганні важких випадків.
Під час випробування в групі плацебо було зафіксовано одну смерть через COVID-19 .
Компанія заявила про остаточну ефективність своєї вакцини на на 94,1%.
Нагадаємо, що за попередніми даними Moderna, ефективність їхньої вакцини-кандидата від COVID-19 становить 94,5%.
У компанії зазначають, що ефективність вакцини однакова для різних вікових, расових, етнічних і гендерних демографічних характеристик.
У 196 випадках брали участь 33 дорослих старше 65 років і 42 добровольця з різноманітних ентнічних груп.
В компанії зазначають, що подають заявку на дозвіл використання вакцини в США та Європі.
Крім того, Moderna не повідомила про нові побічні ефекти з часу свого проміжного аналізу, результати якого оприлюднили 16 листопада.
На підставі цього аналізу найбільш частими побічними ефектами були втома, почервоніння і біль в місці ін'єкції, головний біль і ломота в тілі, які посилилися після другої дози і були короткочасними.
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