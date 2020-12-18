COVID-19 може бути майже в три рази небезпечніший за грип: дослідження

Рівень смертності серед госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 майже в три рази вищий, ніж серед хворих на грип.

Про це свідчать дані нового дослідження, яке опублікували в журналі Lancet Respiratory Medicine, повідомляє The Guardian.

Дослідники порівняли дані із Франції 89 530 пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 в березні і квітні 2020 року, з даними 45 819 пацієнтів, госпіталізованими з сезонним грипом в період з грудня 2018 року по кінець лютого 2019 року.

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Близько 16,9% пацієнтів з COVID-19 померли в період дослідження - це було під час першої хвилі по всій Європі, коли у лікарів було мало методів лікування для тяжкохворих.

Для порівняння: смертність від грипу становила 5,8%.

Фото: Yumis/Depositphotos

Дослідники також виявили, що більше потребували інтенсивної терапії пацієнти з COVID-19 - 16,3 % в порівнянні з 10,8% при грипі.

Крім того, пацієнти з COVID-19, госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії, залишалися там майже в два рази довше, ніж пацієнти з грипом. (15 днів в порівнянні з 8 днями).

Автори відзначають, що різницю в кількості госпіталізацій, (з COVID-19 в лікарні потрапило в два рази більше людей, ніж з грипом), частково можна пояснити існуючим імунітетом до грипу або через попереднє інфекування, або через вакцинацію.

Водночас дослідження також показало, що з COVID-19 госпіталізовано набагато менше дітей у віці до 18 років, ніж з грипом - 1,4% в порівнянні з 19,5%. Реклама:

Проте більш висока внутрішньолікарняна смертність у молодих пацієнтів з COVID-19 може означати, що COVID-19 за своєю природою більш серйозний, ніж грип.

Незважаючи на те, що у дітей, здавалося, був нижчий ризик госпіталізації з COVID-19 (про що свідчить низька частота госпіталізацій з COVID-19 в порівнянні з сезонним грипом у пацієнтів молодше 18 років), внутрішньолікарняна смертність цих дітей була більш ніж в чотири рази вища, ніж у дітей, хворих на грип.

Кетрін Квантін, професорка університетської лікарні Діжона і Французького національного інституту охорони здоров'я, яка була серед керівників дослідження, сказала, що різниця в показниках смертності "особливо вражаюча", враховуючи, що сезон грипу 2018/19 року у Франції був найбільш смертоносним за останні 5 років.

Тому варто зазначити, що така різниця в смертності не є результатом сезону грипу, який міг протікати легше, ніж зазвичай.

Одне із можливих пояснень більш високої смертності від COVID-19 може бути в тому, що раптовий наплив пацієнтів протягом короткого періоду часу створив велике навантаження на медичну систему, і лікарі були змушені віддавати пріоритет пацієнтам на основі клінічного статусу і прогнозу.

Ця гіпотеза підтверджується більш низькою частотою пеоходу у відділення інтенсивної терапії у пацієнтів старше 80 років з COVID-19, що сильно контрастує з більш високою смертністю у цих же пацієнтів.

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