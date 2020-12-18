Moderna була змушена знищити 400 тисяч доз вакцини від COVID-19

Компанія Moderna знищила 400 тисяч доз вакцини своєї експериментальної вакцини проти COVID-19 через брак.

В процесі виробництва вакцини трапилися проблеми з фільтрацією, і це скомпрометувало продукт.

Про це головний науковий консультант Монсеф Слауї розповів Bloomberg.

За попередніми даними, ефективність цієї вакцини від COVID-19 становить 94,5%.

Браковані дози вакцини ще не розлиті у флакони і були частиною партії у 1,4 млн доз.

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За словами Слауї, подібні проблеми можливі при складних виробничих процесах, подібних до того, який необхідний для виробництва вакцини Moderna. Проте це не вплине на загальний обсяг виробництва або темпи виробництва.

Представник Moderna Рей Джордан повідомив, що компанія не вибивається зі встановлених планів виробити 20 млн доз у грудні та від 85 до 100 млн - у першому кварталі 2021 року.

Проте Джордан відмовився коментувати проблеми із фільтрацією.

Нагадаємо, вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США.

Що це за вакцина?

Moderna розробила РНК-вакцину - це означає, що в організм вводять генетичний матеріал - мРНК, який клітини потім використовують для виробництва шиповидного білка, який вірус використовує для причеплення до клітини.

За допомогою цього в організмі виробляються вірусні білки, але не весь вірус, чого достатньо, щоб навчити імунну систему атакувати вірус.

Пітер Опеншоу, професор експериментальної медицини Імперського коледжу в Лондоні, вважає, що результати Moderna вселили оптимізм щодо того, що в найближчі кілька місяців буде доступний вибір хороших вакцин проти COVID-19.

За його словами, залучення людей з групи ризику і людей похилого віку до випробування вакцин Moderna передбачає, що вакцина захистить тих, хто найбільш вразливий до захворювання.

Якщо результати залишаться настільки ж вражаючими, вакцина Moderna потенційно може мати велику перевагу над вакциною Pfizer.

У той час як вакцина Pfizer вимагає заморозки від -70 ° C до -80 ° C для транспортування і зберігання, компанія Moderna заявила, що вона поліпшила термін придатності і стабільність власної вакцини, що означає, що її можна зберігати при стандартних температурах охолодження від 2°C до 8°C протягом 30 днів.

Компанія стверджує, що вакцину можна тримати протягом шести місяців при температурі -20°C для транспортування і тривалого зберігання.

Проте український науковець Віктор Досенко вважає, що проблема для доставки ліків та вакцин, які мають перебувати у ємностях з низкою температурою вже вирішена, зокрема для України.

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