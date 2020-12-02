Знайти сімейного лікаря та заповнити декларацію відтепер можна через мобільний додаток

В Україні запустили безкоштовний мобільний додаток HELSI для пошуку лікаря, запису на прийом та можливістю заповнити декларацію.

Через додаток можна ознайомитися з усіма послугами закладів охорони здоров’я, обравши найоптимальніші для себе за місцем локації та вартістю послуг.

Які ще послуги можна отримати в додатку:

знайти лікаря за спеціалізацією чи місцеположенням та записатись на прийом;

скасувати запис до лікаря,

знайти ліки у найближчих аптеках.

Фото: GaudiLab/Depositphotos

Пошук здійснюється за районом проживання, кількістю укладених декларацій, віковими категоріями пацієнтів, типом клініки, стажем роботи лікаря, рейтингом лікаря або кваліфікацією лікаря.

Додаток доступний для завантаження на iOS та Android.

"Ми намагаємося зробити доступ українців до медицини простішим.

Тому, створюючи безкоштовний мобільний додаток для пацієнта, врахували важливі критерії щодо збереження авторизації та особистих даних у пристрої пацієнта, а також зручності використання медичної системи та пошуку інформації", - розповідає Євген Донець, СЕО медичної інформаційної системи Helsi.

У майбутньому функціонал сервісу Helsi розширять - з'явитьбся можливість отримувати телемедичні консультації.

Через відеозв’язок пацієнт зможе отримати лікарську консультацію, продемонструвати симптоми, розповісти про перебіг хвороби та отримати якісний висновок.

Також згодом стане доступним перегляд результатів прийому: пацієнт після відвідування лікаря зможе переглянути діагноз, призначене лікування, виписані рецепти та направлення.

Ще запрацює сервіс "Ліки онлайн".

Нагадаємо, до цього часу було неможливо укласти декларацію з лікарем онлайн.

Але після того, як очільник МОЗ Максим Степанов захворів на COVID-19, не маючи сімейного лікаря, в міністерстві нарешті вирішили зайнятися "бездеклараційними".

І виріщили надати можливість підписувати декларацію з сімейним лікарем онлайн.

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