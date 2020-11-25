Куди звертатися із симтомами COVID-19, якщо немає сімейного лікаря. Пояснення МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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25 листопада 2020

Пацієнти, які не мають підписаної декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати консультацію, зателефонувавши на лінію контакт-центру. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 листопада. 

За його словами, така функція має запрцювати до кінця місяця. 

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Наразі МОЗ проводить набір сімейних лікарів, які зможуть консультувати пацієнтів. 

"Ми вже почали набір сімейних лікарів, думаємо, що до кінця місяця все це завершимо. 

Будь-яка людина, яка потребує допомоги сімейного лікаря, або через те, що немає сімейного лікаря, або не може додзвонитися до свого сімейного лікаря, або з будь-яких інших підстав, може набрати номер єдиного контакт центру та отримати консультацію від початку до кінця", – розповів Степанов. 

 Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Лінія для дзвінків – безкоштовна. 

Номер телефону – 0 800 60 20 19. 

Очільник відомства зазначив, що цей алгоритм допоможе вирішити проблему з пацієнтами , які не підписали декларацію з сімейним лікарем. 

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Крім того, таке рішення  було прийняте через велике навантаження медпрацівників.

"У наших сімейних лікарів дуже збільшилося навантаження, у зв'язку з великою кількістю захворівших. Вони стоять безпосередньо на передовій спілкування з пацієнтами, які мають інколи важкий перебіг хвороби. 

По-друге, сімейні лікарі – теж люди, які можуть захворіти.

У нас також  є певна кількість громадян, які просто не мають сімейного лікаря, але їм теж потрібно надати медичну допомогу", – пояснив глава МОЗ. 

Крім того, за допомогою контакт-центру, пацієнти тепер зможуть самостійно викликати мобільну бригаду для проведення тестування на COVID-19

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