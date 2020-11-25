Куди звертатися із симтомами COVID-19, якщо немає сімейного лікаря. Пояснення МОЗ

Пацієнти, які не мають підписаної декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати консультацію, зателефонувавши на лінію контакт-центру.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 листопада.

За його словами, така функція має запрцювати до кінця місяця.

Наразі МОЗ проводить набір сімейних лікарів, які зможуть консультувати пацієнтів.

"Ми вже почали набір сімейних лікарів, думаємо, що до кінця місяця все це завершимо.

Будь-яка людина, яка потребує допомоги сімейного лікаря, або через те, що немає сімейного лікаря, або не може додзвонитися до свого сімейного лікаря, або з будь-яких інших підстав, може набрати номер єдиного контакт центру та отримати консультацію від початку до кінця", – розповів Степанов.

Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Лінія для дзвінків – безкоштовна. Номер телефону – 0 800 60 20 19.

Очільник відомства зазначив, що цей алгоритм допоможе вирішити проблему з пацієнтами , які не підписали декларацію з сімейним лікарем.

Крім того, таке рішення було прийняте через велике навантаження медпрацівників.

"У наших сімейних лікарів дуже збільшилося навантаження, у зв'язку з великою кількістю захворівших. Вони стоять безпосередньо на передовій спілкування з пацієнтами, які мають інколи важкий перебіг хвороби.

По-друге, сімейні лікарі – теж люди, які можуть захворіти.

У нас також є певна кількість громадян, які просто не мають сімейного лікаря, але їм теж потрібно надати медичну допомогу", – пояснив глава МОЗ.

Крім того, за допомогою контакт-центру, пацієнти тепер зможуть самостійно викликати мобільну бригаду для проведення тестування на COVID-19.

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