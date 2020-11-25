Куди звертатися із симтомами COVID-19, якщо немає сімейного лікаря. Пояснення МОЗ

Пацієнти, які не мають підписаної декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати консультацію, зателефонувавши на лінію контакт-центру.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 листопада.

За його словами, така функція має запрцювати до кінця місяця.

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Наразі МОЗ проводить набір сімейних лікарів, які зможуть консультувати пацієнтів.

"Ми вже почали набір сімейних лікарів, думаємо, що до кінця місяця все це завершимо.

Будь-яка людина, яка потребує допомоги сімейного лікаря, або через те, що немає сімейного лікаря, або не може додзвонитися до свого сімейного лікаря, або з будь-яких інших підстав, може набрати номер єдиного контакт центру та отримати консультацію від початку до кінця", – розповів Степанов.

Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Лінія для дзвінків – безкоштовна. Номер телефону – 0 800 60 20 19.

Очільник відомства зазначив, що цей алгоритм допоможе вирішити проблему з пацієнтами , які не підписали декларацію з сімейним лікарем.

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Крім того, таке рішення було прийняте через велике навантаження медпрацівників.

"У наших сімейних лікарів дуже збільшилося навантаження, у зв'язку з великою кількістю захворівших. Вони стоять безпосередньо на передовій спілкування з пацієнтами, які мають інколи важкий перебіг хвороби.

По-друге, сімейні лікарі – теж люди, які можуть захворіти.

У нас також є певна кількість громадян, які просто не мають сімейного лікаря, але їм теж потрібно надати медичну допомогу", – пояснив глава МОЗ.

Крім того, за допомогою контакт-центру, пацієнти тепер зможуть самостійно викликати мобільну бригаду для проведення тестування на COVID-19.

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