У МОЗ розповіли, скільки людей дзвонить і що питають в контакт-центрі щодо COVID-19

103 тисячі дзвінків надійшло до контакт-центру Міністерства охорони здоров'я щодо COVID-19 станом на 23 грудня.

Найчастіше дзвонять з Києва – 21%.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час брифінгу 23 грудня.

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"Станом на зараз дзвінків 103 тисячі. 21 501 дзвінок – це автоматична відповідь за допомогою стандартних сервісів автоматичних відповідей на лінії. 81 764 дзвінки було прийнято операторами і проговорено з громадянами, 72 603 з них були прийняті і опрацьовані без черги", – зазначив Кучер.

За його словами, 8618 дзвінків зереєстровані як звернення, які передали до відповідних державних адміністрацій, оскільки там були питання, які потребували додаткового проговорення або вирішення.

Фото: stockasso/Depositphotos

Зазвичай до контакт-центру звертаються щодо:

питань діагностики – 32% ,

порядку проходження самоізоляції - 19%,

безкоштовного/платного тестування - 8%,

питань амбулаторного лікування - 7%,

питання декларацій - 5%.

Найчастіше телефонують:

Київ – 21% від всіх звернень,

Київська область – 9,82%,

Дніпропетровська облась – 9%,

Одеська область – 7,64%,

Запорізька область – 5,93%.

"Це не питання, що там відбувається щось погане або там є велика кількість скарг. Просто так статистично виходить, що з цих областей надходить найбільша кількість звернень", – пояснює Кучер.

Заступник міністр пояснив, який алгоритм контактного центру:

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"Я не уявляю, як туди можна не додзвонитися, але, можливо, є якась пікова ситуація, хоча в нас їх немає, то вам автоматично система передзвонить.

Тобто є відповідна черга, дзвінки фіксуються, ми передзвонюємо.

Якщо на ваше звернення, яке ми реєстрували, вже в операторів з’явилася інформація в системі, яка надана відповівдальним особам із регіонів, а в них на це є 48 годин, то оператор вам цю інформацію проговорить і повідомить телефоном. Якщо вас влаштовує, тоді ми це питання закриваємо".

Кучер також нагадав, що в контакт-центрі можна отримати консультацію лікаря щодо COVID-19.

Лінія для дзвінків – безкоштовна. Номер телефону – 0 800 60 20 19.

Крім того, за допомогою контакт-центру можна залишити запит на виїзд мобільної бригади.

"Якщо мобільна бригада не виїжджає, у нас повідомляють, чому так сталося, які були покази того, що вони не виїхали. Ми це контролюємо, щоб покращити", – розповів Кучер.

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