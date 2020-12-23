У МОЗ розповіли, скільки людей дзвонить і що питають в контакт-центрі щодо COVID-19

103 тисячі дзвінків надійшло до контакт-центру Міністерства охорони здоров'я щодо COVID-19 станом на 23 грудня.
Найчастіше дзвонять з Києва – 21%.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час брифінгу 23 грудня.
"Станом на зараз дзвінків 103 тисячі. 21 501 дзвінок – це автоматична відповідь за допомогою стандартних сервісів автоматичних відповідей на лінії. 81 764 дзвінки було прийнято операторами і проговорено з громадянами, 72 603 з них були прийняті і опрацьовані без черги", – зазначив Кучер.
За його словами, 8618 дзвінків зереєстровані як звернення, які передали до відповідних державних адміністрацій, оскільки там були питання, які потребували додаткового проговорення або вирішення.
|Фото: stockasso/Depositphotos
Зазвичай до контакт-центру звертаються щодо:
- питань діагностики – 32%,
- порядку проходження самоізоляції - 19%,
- безкоштовного/платного тестування - 8%,
- питань амбулаторного лікування - 7%,
- питання декларацій - 5%.
Найчастіше телефонують:
- Київ – 21% від всіх звернень,
- Київська область – 9,82%,
- Дніпропетровська облась – 9%,
- Одеська область – 7,64%,
- Запорізька область – 5,93%.
"Це не питання, що там відбувається щось погане або там є велика кількість скарг. Просто так статистично виходить, що з цих областей надходить найбільша кількість звернень", – пояснює Кучер.
Заступник міністр пояснив, який алгоритм контактного центру:
"Я не уявляю, як туди можна не додзвонитися, але, можливо, є якась пікова ситуація, хоча в нас їх немає, то вам автоматично система передзвонить.
Тобто є відповідна черга, дзвінки фіксуються, ми передзвонюємо.
Якщо на ваше звернення, яке ми реєстрували, вже в операторів з’явилася інформація в системі, яка надана відповівдальним особам із регіонів, а в них на це є 48 годин, то оператор вам цю інформацію проговорить і повідомить телефоном. Якщо вас влаштовує, тоді ми це питання закриваємо".
Кучер також нагадав, що в контакт-центрі можна отримати консультацію лікаря щодо COVID-19.
Лінія для дзвінків – безкоштовна.
Номер телефону – 0 800 60 20 19.
Крім того, за допомогою контакт-центру можна залишити запит на виїзд мобільної бригади.
"Якщо мобільна бригада не виїжджає, у нас повідомляють, чому так сталося, які були покази того, що вони не виїхали. Ми це контролюємо, щоб покращити", – розповів Кучер.
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