У Нью-Йорку в медичного працівника зафіксували сильну алергічну реакцію після щеплення вакциною від коронавірусної інфекції.
Попередньо чоловіка вакцинували препаратом компаній Pfizer/BioNTech.
Про це повідомляють у виданні NBC New York.
Зазначається, що це перший випадок серйозної алергічної реакції з 30 тисяч щеплень препаратом.
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Після побічної реакції медика госпіталізували. Він пройшов курс лікування і наразі перебуває в стабільному стані.
Проте міська влада не надає більш детальної інформації щодо симптоматики, посилаючись на правила конфіденційності.
При цьому у міській службі охорони здоров'я запевняють що вакцини від COVID-19 – безпечні та ефективні.
"Вакцини, включаючи вакцину COVID-19, в цілому безпечні. Для переважної більшості людей, які страждають алергією, вакцина COVID-19 буде безпечною та ефективно", – зазначив міський комісар охорони здоров'я Дейв Чокші.
Він також додав, що люди, у яких в анамнезі були алергічні реакції на будь-який вид вакцини або будь-який тип ін'єкції, повинні поговорити зі своїми лікарями, перш ніж отримувати вакцину від COVID-19.
Раніше Велика Британія отримала ліцензію на вакцину проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech.
Вакцина була дозволена для екстреного використання Управлінням з регулювання лікарських засобів і медичних товарів (MHRA) до прийняття відповідних рішень в США і Європі.
В останніх дослідженнях вакцина показала ефективність на 95%.
Невдовзі у двох співробітників національної служби охорони здоров’я, які одними з перших отримали укол, зафіксували алергічні реакції.
Після того у Великій Британії заявили, що будь-яка людина, в якої в анамнезі була анафілаксія на вакцину, ліки або їжу, не повинна отримувати вакцину Pfizer від COVID-19.
Наразі Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) також проводить розслідування близько 5 випадків алергічних реакцій у людей, яким зробили щеплення вакциною від COVID-19 виробництва компаній Pfizer Inc та BioNTech.
При цьому в Управлінні наголосили, що вакцина має використовуватись і надалі.
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