Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші щеплення проти COVID-19 в Україні зможуть зробити у лютому 2021 року препаратами, які країна закупить безпосередньо у виробників.

Також міністр Максим Степанов сподівається отримати 8 млн доз для 4 млн українців в рамках ініціативи COVAX, яка схвалила заявку України.

За даними МОЗ, у групах ризику перебувають 21 мільйон українців, саме їм першим будуть робити щеплення від коронавірусу за державний кошт.

Для цілковитої вакцинації усього населення за підрахунками Степанова треба 15 млрд гривень – наразі є в 6 разів менше.

Окрім того, вакцина потребує спеціальних холодильників, які в Україні, за словами міністра, мають.

Україна насправді має можливість отримати вакцин для імунізації 2,1 млн людей

Окрім отриманих доз від COVAX, Україна має закупити вакцини безпосередньо у виробників.

І з цим можуть виникнути проблеми.

Bloomberg відстежує підписані контракти із найбільшими виробниками і пише, що вакцина буде розподілятися нерівномірно і може вийти так, що багаті країни зарезервують за собою потрійну кількість доз, а бідні не отримають нічого.

Зокрема, і через складності в транспортуванні.

Україна, згідно підписаних контрактів, має можливість отримати вакцин для імунізації 2,1 млн людей, що складає 5% від усього населення.

Разом з вакцинами від COVAX це дозволить загалом вакцинувати 6 млн громадян.

Для порівняння Росія планує покрити 55% населення, а це майже 80 млн осіб.

РФ робитиме це своєю національною вакциною Sputnik, яка ще не пройшла до кінця усіх етапів апробації і міжнародної атестації. Однак, це не завадило уряду вже розпочати масову вакцинацію.

Канада має підписаних контрактів на 154 млн населення, що в 4 рази перевищує необхідну кількість для імунізації всього населення.

Австралія, наприклад, має вдвічі більше вакцин, згідно контрактів, ніж цього потребує кількість населення.

За даними The Economist, Україна входить в групу країн, які отримають вакцину останніми – у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023 року.

Для збільшення натисніть на карту. Джерело twitter.com/AgatheDemarais

Про те, що багаті країни, які представляють усього 14% населення світу, закупили 53% усіх найбільш перспективних вакцин від COVID-19, уже заявляли організації Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now і Oxfam, які входять в альянс за вакцину для людей (The People's Vaccine Alliance).

"Аналіз угод між владами країн і 8 провідними потенційними вакцинами показує, що багатші країни закупили достатньо доз, щоб вакцинувати все своє населення майже тричі до кінця 2021 року, якщо всі препарати, які проходять клінічні випробування, будуть схвалені для використання.

Канада – лідер: їй вистачить доз навіть для п'ятикратної вакцинації кожного канадця", – йшлося у заяві.

Експерти зазначали, що 67 країн із низьким та нижче середнього рівнем доходу ризикують залишитися позаду в цій справі. П'ятеро з них – Кенія, М'янма, Нігерія, Пакистан та Україна – зареєстрували вже майже 1,5 мільйона випадків захворювання.

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