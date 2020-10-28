Усі медичні закупівлі тепер контролюватиме МОЗ –  "Пацієнти України"

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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28 жовтня 2020

Кабінет міністрів України передав всі медичні закупівлі країни під ручне управління міністра охорони здоров'я та його команди.  

Про це заявляють в організації "Пацієнти України", посилаючись на відповідну постанову уряду.

Вони зазначають, що документ був прийнятий 27 жовтня на засіданні Кабміну, яке не було анонсоване і пройшло в закритому режимі, а сама постанова навіть не була винесена в порядок денний засідання, й досі не опублікована на Урядовому порталі. 

 Максим Степанов Фото: Катерина Хорощак

"Пацієнти України" стверджують, що "прийнята постанова робить ДП "Медичні закупівлі" абсолютно підконтрольною інституцією без права приймати самостійні рішення.

МОЗ затверджуватиме медико-технічні вимоги для закупівлі товарів і послуг, що практично є технічним завданням. ДП "Медичні закупівлі" повинне буде використовувати ці характеристики в своїх закупівлях. 

Тепер ручне керування і "підігнані" тендери під виробників чи дистриб’юторів чекають на всі медичні закупівлі". 

Експерти також нагадують, що міністр Степанов вже контролює всі тендери в країні, які стосуються коронавірусу. Зокрема, йдеться про закупівлі засобів індивідуального захисту, медичне обладнання та швидких. 

Хоч ДП "Медичні закупівлі України" і здіснює закупівлі, але МОЗ прописує їм технічне завдання.

Раніше очільник ДП МЗУ Арсен Жумаділов звинувачував МОЗ у зриві своєчасного проведення закупівель на 2020 рік.

Він запевняв, що ДП три місяці чекало на наказ Міністерства охорони здоров'я, який би дозволив їм розпочати оголошення процедур закупівель ліків та медтоварів.

У свою чергу в МОЗ заявляли, що це ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) невчасно провели закупки лікарських засобів.

У квітні 2020 року  міністерство ініціювало розслідування щодо держпідприємства, бо воно, на думку відомства, порушило законодавство при закупівлі захисних костюмів для лікарів.

Жумаділов також заявляв про спроби призначити в "Медичні закупівлі" протеже міністра.

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