Закупівлю вакцин можуть передати міжнародній компанії, яка бере за це відсотки – джерело

Закупівлю вакцин можуть передати від держпідприємства "Медзакупівлі України" до міжнародної компанії.

Ймовірно йдеться про компанію Crown Agents, яка бере відсоток за послуги - від 4,5% до 5%.

Про це повідомило джерело "Української правди. Життя".

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"У нас є думка, що закупівлі передадуть міжнародникам. Можливо, Crown Agents. Вони беруть відсоток за послуги - від 4,5% до 5%", - розповів співрозмовник "УП. Життя".

Водночас джерело зазначило, що ця інформація ще не остаточна.

Фото: Esbenklinker/Depositphotos

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов обіцяв відсторонити ДП "Медичні закупівлі" від закупівлі вакцин.

Компанія Crown Agents займалася закупівлями ліків та медичних засобів в Україні з 2016 року.

Співпраця Crown Agents з Міністерством охорони здоров’я розпочалася ще за часів ексочільниці МОЗ Уляни Супрун.

"Про те, що міжнародні організації вбили корупцію при закупівлі ліків в Україні, вже писало багато громадських організацій, а також офіційних структур – від Міністерства охорони здоров’я до Рахункової палати України.

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Ціни на ліки впали в середньому на 40%. Саме це стало головним аргументом, чому цей механізм закріпили в законі і для Міністерства оборони, щоб закуповувати ліки дешевше і для військових", - зазначає народна депутатка від партії "Голос" та ексзаступниця Супрун Ольга Стефанишина

Проте вже у 2017 році Кабмін затвердив створення ДП "Медзакупівлі", яке мало займатися закупівлями ліків та медичних засобів.

Держпідприємство мало повноцінно запрацювати із 2019 року.

За два роки йому мали плавно передавати закупівлі ліків та медвиробів від міжнародних організацій.

Але ідея залишити закупівлю вакцин міжнародникам була ще у вересні 2019 року.

"Це "подушка безпеки" для кожного пацієнта України, яка гарантуватиме закупівлю життєво важливих ліків у разі, якщо МОЗ або підпорядковане йому ДП не зможе з тих чи інших закупити ліки або вакцини", - писала Ольга Стефанишина про можливість закуповувати вакцини через міжнародні організації.

За її словами, у МОЗ та ДП "Медичні закупівлі України" відсутня можливість проводити закупівлі так само ефективно, як у міжнародних спеціалізованих організацій.

Також МОЗ розширило перелік напрямків закупівель ДП "Медичні закупівлі".

Про це повідомила заступниця МОЗ Світлана Шаталова під час брифінгу 14 січня.

"Відтепер підприємство здійснюватиме для таких напрямків як замісна підтримуюча терапія, орфанні метаболічні захворювання, імнулобіологічні препарати від хвороб, які супроводжуються високим рівнем летальності, муковісцидозу, первинних імунодефіцитів, ліків для лікування туберкульозу, ювенільного ревматоїдного артриту.

МОЗ цілком свідомо переймається розвитком підприємства в сфері управління, передаючи додаткові напрямки для закупівель. Ми укріплюємо та розвиваємо нашого державного закупівельника", - зазначила вона.

Водночас благодійний фонд "Пацієнти України" стверджує, що МОЗ гальмує процес закупівель держпідприємства.

"12 січня, заступниця міністра Світлана Шаталова зібрала спеціальну робочу комісію, на якій намагалась звинуватити у зриві закупівель ДП "Медичні закупівлі України".

Насправді, кожний етап закупівель ДП має погоджувати з міністерством, яке і гальмувало процес закупівель", - повідомили у "Пацієнтах України".

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