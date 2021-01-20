Степанов пояснив, чому "Лекхім" став посередником закупівлі вакцин проти COVID-19

Китайська компанія Sinovac, яка виробляє вакцину CoronaVac проти коронавірусної хвороби, залучила до перемовин з Україною компанію "Лекхім".

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у середу 20 січня.

"Коли Міністерство охорони здоров'я розпочало процес перемовин з виробниками, в тому числі з компанією Sinovac, яка на той час перебувала на певній стадії клінічних досліджень, то ми відразу звернулися тоді до компанії Sinovac.

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До речі, ми тоді працювали з двома китайськими компаніями, Sinovac і Sinofarm, до яких ми надавали відповідні звернення.

Але за пропозицією і наполяганням компанії Sinovac до процесу перемовин була залучена компанія, з якою вони співпрацюють давно і мають якісь спільні проекти. Це компанія "Лекхім", – розповів Степанов.

За словами міністра, у відповідь на згоду підписання контракту МОЗ отримали відповідь компанії, що договір можливо укласти тільки через компанію-партнера в Україні.

"Ми отримали відповідь, що вони хотіли б мати цей договір через компанію "Лекхім", яка має безспосередньо займатися постачанням цих вакцин", – сказав очільник МОЗ.

За словами Степанова, МОЗ має усі офіційні підтвердження від компанії-виробника, що вибір компанії "Лекхім" – це вибір Sinovac.

Фото: Depositphotos jroballo

Нагадаємо, що група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech.

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Крім того, "Лекхім" планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19.

Компанії уклали угоду терміном на 5 років та планують організувати в Україні виробництво основного переліку вакцин.

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