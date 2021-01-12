Український "Лекхім" купить у Sinovac 5 млн доз вакцини проти COVID-19

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19.
Угоду підписали з китайським виробником вакцин Sinovac Biotech, повідомили "Українській правді. Життя" в компанії.
Поставка вакцини, яка має назву CoronaVac, в Україну запланована на березень-травень 2021 року.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна закуповуватиме китайську вакцину від Sinovac через компанію "Лекхім".
"Лекхім" навіть планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19 в 2022 році.
|Поставка вакцини, яка має назву CoronaVac, в Україну запланована на
березень-травень 2021 року
12 січня спеціалісти Anvisa – Національного агентства по нагляду за здоров'ям в Бразилії, які перевіряли вакцину на ефективність, оголосили, що загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.
Бразилія є однією зі сторін, яка виробляла цю вакцину в партнерстві з Sinovac Biotech.
Загалом Україна має намір отримати вакцини двома шляхами.
Перший – в рамках ініціативи COVAX в кількості 8 млн доз. Очікуються поставки вакцини, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.
Другий – закупівля безпосередньо у виробників.
30 грудня з Sinovac Biotech також підписало договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19 державне підприємство "Медичні закупівлі України".
Вакцина вводиться двічі, тобто цих майже 15 млн доз вистачить на щеплення 7,5 млн українців.
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