Український "Лекхім" купить у Sinovac 5 млн доз вакцини проти COVID-19

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19.

Угоду підписали з китайським виробником вакцин Sinovac Biotech, повідомили "Українській правді. Життя" в компанії.

Поставка вакцини, яка має назву CoronaVac, в Україну запланована на березень-травень 2021 року.

Реклама:

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна закуповуватиме китайську вакцину від Sinovac через компанію "Лекхім".

"Лекхім" навіть планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19 в 2022 році.

Поставка вакцини, яка має назву CoronaVac, в Україну запланована на

березень-травень 2021 року

12 січня спеціалісти Anvisa – Національного агентства по нагляду за здоров'ям в Бразилії, які перевіряли вакцину на ефективність, оголосили, що загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.

Бразилія є однією зі сторін, яка виробляла цю вакцину в партнерстві з Sinovac Biotech.

Загалом Україна має намір отримати вакцини двома шляхами.

Перший – в рамках ініціативи COVAX в кількості 8 млн доз. Очікуються поставки вакцини, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.

Реклама:

Другий – закупівля безпосередньо у виробників.

30 грудня з Sinovac Biotech також підписало договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19 державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Вакцина вводиться двічі, тобто цих майже 15 млн доз вистачить на щеплення 7,5 млн українців.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.