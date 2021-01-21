У МОЗ пояснили, чому відсторонили "Медичні закупівлі" від придбання вакцин проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я віддало перевагу міжнародній організації Crown Agents для закупівлі вакцини від COVID-19 через досвід закупівлі вакцин та жорстку політику конфіденційності.

Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час брифінгу 21 січня.

"Ми вітаємо рішення уряду доручити цій компанії закупівлю вакцини від COVID-19 для України.

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Ця організація родом із Великої Британії, має бездоганну міжнародну репутацію і на цей час займається закупівлею вакцин безпосередньо від COVID-19 для різних країн, зокрема законтрактована урядом Великої Британії...

Тривалий досвід співпраці з Crown Agents та світовими фармвиробниками, пов'язаний з перевіркою доброчесності та комплаєнсом, дуже жорсткою політикою конфіденційності.

А у перемовинах з виробниками вакцини від COVID-19 це є найважливішим чинником", – розповідає Світлана Шаталова.

Фото Esbenklinker/Depositphotos

У МОЗ також наголосили, що державне підприємство "Медичні закупівлі України" не зможе виконати відповідне завдання із закупівлі вакцин від COVID-19.

"Це пов'язано із надзвичайно жорсткими правилами конфіденційності та політик про нерозголошення, яких ДП відповідно до українського законодавства виконати не зможе", – зазначили у відомстві.

За словами заступниці міністра, МОЗ планує закуповувати вакцину у різних виробників, тому розгалужена мережа і досвід у закупівлі вакцин та лікарських засобів дає перевагу Crown Agents отримувати від виробників вакцину від COVID-19 для України якомога швидше.

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Нагадаємо, що на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України забрав функцію закупівлі вакцин від держпідприємства "Медзакупівлі України" і передав процес міжнародній організації Crown Agents.

За словами міністра охорони здоров'я, МОЗ співпрацює з цією компанією з 2015 року. Вона займається закупівлею медичних виборів, лікарських засобів, зокрема, вакцин.

Щодо закупівлі вакцини COVID-19, компанія матиме повноваження, на укладання контрактів та логістичний супровід вантажів.

При цьому роботу ДП "Медичні закупівлі" очільник міністерства назвав "вкрай неефективною".

Оплату за виконання своїх послуг міжнародна компанія отримає тільки після виконання усіх умов контракту та у розмірі, необхідному для покриття операційних витрат.

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