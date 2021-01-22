1000 онкохворих дітей за рік: як МОЗ думає покращувати лікування дитячого раку

Протягом 2020 року майже у 1 000 дітей виявили злоякісні новоутворення.

Про це свідчать дані Національного канцер-реєстру України, повідомив міністр озорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 22 січня.

"Цей показник на злоякісні новоутворення в Україні дорівнює 14,7 на 100 тисяч дитячого населення", - зазначив Степанов.

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Дітям надають спеціалізовану та високоспеціалізовану меддопомогу понад 30 закладів охорони здоров’я.

Міністр розповів про Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року.

Вона передбачає:

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я розробили національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року.

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