1000 онкохворих дітей за рік: як МОЗ думає покращувати лікування дитячого раку

Протягом 2020 року майже у 1 000 дітей виявили злоякісні новоутворення.
Про це свідчать дані Національного канцер-реєстру України, повідомив міністр озорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 22 січня.
"Цей показник на злоякісні новоутворення в Україні дорівнює 14,7 на 100 тисяч дитячого населення", - зазначив Степанов.
Дітям надають спеціалізовану та високоспеціалізовану меддопомогу понад 30 закладів охорони здоров’я.
|Фото: photographee.eu/Depositphotos
Міністр розповів про Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року.
Вона передбачає:
- запровадження навчання з дитячої онкології та онкогематології педіатрів та сімейних лікарів;
- поступове зосередження діагностики та системного лікування злоякісних новоутворень у дітей в національних/міжрегіональних дитячих онкологічних центрах (референс-центрах);
- імплементацію вимог допуску закладів охорони здоров’я до лікування злоякісних новоутворень у дітей відповідно до європейських стандартів SIOPE;
- стандартизацію надання меддопомоги таким дітям на основі міжнародних клінічних настанов та клінічних протоколів;
- об’єднання лікарських спеціальностей "лікар-гематолог дитячий" та "лікар-онколог дитячий" в єдину спеціальність "лікар-гематолог-онколог дитячий",
- розробку відповідної навчальної програми на основі міжнародних стандартів.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я розробили національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року.
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