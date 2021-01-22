1000 онкохворих дітей за рік: як МОЗ думає покращувати лікування дитячого раку

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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22 січня 2021

Протягом 2020 року майже у 1 000 дітей виявили злоякісні  новоутворення.

Про це свідчать дані Національного канцер-реєстру України, повідомив міністр озорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 22 січня.

"Цей показник на злоякісні новоутворення в Україні дорівнює 14,7 на 100 тисяч дитячого населення", - зазначив Степанов. 

Дітям надають спеціалізовану та високоспеціалізовану меддопомогу понад 30 закладів охорони здоров’я.

Фото: photographee.eu/Depositphotos

Міністр розповів про Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року.

Вона передбачає:

  • запровадження навчання з дитячої онкології та онкогематології педіатрів та сімейних лікарів; 
  • поступове зосередження діагностики та системного лікування злоякісних новоутворень у дітей в національних/міжрегіональних дитячих онкологічних центрах (референс-центрах); 
  • імплементацію вимог допуску закладів охорони здоров’я до лікування злоякісних новоутворень у дітей відповідно до європейських стандартів SIOPE; 
  • стандартизацію надання меддопомоги таким дітям на основі міжнародних клінічних настанов та клінічних протоколів; 
  • об’єднання лікарських спеціальностей "лікар-гематолог дитячий" та "лікар-онколог дитячий" в єдину спеціальність "лікар-гематолог-онколог дитячий",
  • розробку відповідної навчальної програми на основі міжнародних стандартів.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я розробили національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року. 

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