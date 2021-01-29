Як українці вакцинуються під час пандемії та чи безпечно це робити

У 2020 році рівень охоплення щепленнями в Україні досягнув 80% від кількості осіб, що потребували планової вакцинації.

Попри пандемію та карантин українцям вдалося досягти показника 2019 року.

У Центрі громадського здоров'я розповідають, що найчастіше вакцинували дітей до 1 року від туберкульозу та гепатиту В.

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При цьому спостерігається спад у вакцинації проти дифтерії та правця серед дітей віком 6 та 16 років, а також дорослих.

У 2020 році від цього захворювання провакцинувалось 47% дорослих, а у 2019 – 52,3%.

У відомстві нагадують, що дорослим також необхідна ревакцинація від дифтерії і правця кожні 10 років.

Фото ЦГЗ

Фото ЦГЗ

А для формування колективного імунітету потрібно досягти 95% охоплення щепленнями серед всього населення.

Календар профілактичних щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію проти 10 хвороб: туберкульоз ;

поліомієліт ;

дифтерія ;

кашлюк;

правець;

кір ;

гепатит В ;

гемофільна інфекція

краснуха ;

епідемічний паротит.

Зробити щеплення від цих захворювань в Україні можна безкоштовно.

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Як безпечно вакцинуватися під час пандемії

У ЦГЗ запевняють, що вакцинація від інших інфекційних хвороб під час пандемії COVID-19 є безпечною.

А переривання планових щеплень може спровокувати спалахи інших інфекцій.

Всесвітня організація охорони здоров’я також не рекомендує відтерміновувати щеплення на період пандемії.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко також надав кілька рекомендацій, яких потрібно дотримуватися під час щеплень в період пандемії:

Варто дистанційно телефоном домовитися про час щеплення.

Лікар повинен призначити той час, коли буде найменше скупчення людей в закладі охорони здоров’я або в кабінеті сімейного лікаря.

В лікарні повинні бути окремі маршрути пересування пацієнтів для людей із симптомами хвороби, а також людей, які приходять на щеплення.

У МОЗ також рекомендують поєднувати патронажні і медичні огляди з проведенням вакцинальної сесії.

Вакцинація дітей та COVID-19

У ЦГЗ відповіли на популярні запитання батьків щодо вакцинування дітей під час пандемії COVID-19.

❓ Чи підвищує вакцинація ризик інфікування або розвитку захворювання COVID-19 у дитини?

Немає доказів того, що вакцинація підвищує ризик інфікування дитини COVID-19 або впливає на перебіг коронавірусної хвороби.

Вакцинація проти одного захворювання не послаблює імунну відповідь людини на інше.

Дотримання належних заходів інфекційного контролю під час сесій імунізації дозволить звести до мінімуму потенційний ризик зараження дітей COVID-19.

❓ Чи безпечно вакцинувати дитину під час інкубаційного періоду COVID-19?

Вакцинація не створює ризики для людини, яка була в контакті з інфекційним хворим чи знаходиться в інкубаційному періоді.

Це означає, що вакцинація не вплине на перебіг захворювання COVID-19 у дитини, яка могла бути інфікована, але не мала симптомів захворювання в момент вакцинації або у дитини, яка могла бути інфікована COVID-19 незабаром після вакцинації.

Потенційне інфікування дитини COVID-19 також не вплине на безпеку або ефективність проведеної вакцинації.

❓ Чи є зараження COVID-19 протипоказанням до вакцинації?

Зараження COVID-19 є протипоказанням до проведення вакцинації від інших захворювань, через високу ймовірність поширення коронавірусної інфекції.

Важливо, щоб люди, які отримали позитивний тест на COVID-19 залишалися ізольованим відповідно до національних рекомендацій.

❓ Чи здатні вакцини для планової імунізації захистити мою дитину або мене від зараження COVID-19?

Наразі немає доказів того, що вакцинація проти інших захворювань, таких як поліомієліт або туберкульоз, може запобігти зараженню COVID-19 або знизити тяжкість симптомів захворювання.

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