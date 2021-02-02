Симптоми COVID-19 у дітей, на які варто звернути увагу. І це не втрата нюху і смаку

Маски, соціальна дистанція і миття рук стали нашим повсякденням. Більшість з нас вже навіть перестали на цьому акцентувати увагу.

Але спитайте у будь-якого батька чи матері, як важко втримати дистанцію з дітьми: майже неможливо. Так само з маскою: дітям важко слідкувати за тим, чи правильно вона одягнута.

На щастя, дослідження показують, що діти рідше заражаються COVID-19 і значно рідше переносять його у важкій формі.

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Минулого року дослідження Лондонського університету підтвердило, що підлітки у віці з 12 до 14 років "значно рідше" заражаються COVID-19 від інфікованої людини, ніж дорослі.

За даними Гарвардської медичної школи, у багатьох дітей, якщо вони справді підхоплять вірус, навіть не буде ніяких симптомів. Також вірогідність легкого перебігу значно вища, ніж в дорослих.

Хоча випадки серйозного захворювання дітей стаються не часто, все ж не можна сказати, що вірус абсолютно безпечний для дітей.

За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, станом на початок 2021 року за весь час пандемії в Україні захворіло 62 333 дитини.

"В листопаді цей показник становив 3,1% від загальної кількості тих, хто захворів.

А от у грудні відсоток дітей, які захворіли на коронавірус, підскочив аж до 5,9 % від загальної кількості.

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Це тенденція, яка спостерігається у всьому світі.

Тобто коронавірус почав частіше уражати дітей, вони стали частіше хворіти", – сказав Степанов.

За цей час в Украіні померли шестеро дітей у віці до 9 років, ще 18 – в віці від 10 до 19 років.

Фото: Depositphotos nkooume

The Independent називає основні дитячі симптоми COVID-19, до яких варто бути уважними.

Три класичні симптоми COVID-19

Як і дорослі, діти можуть мати три найбільш поширених симптоми коронавірусу – високу температуру, постійний кашель та втрату смаку і нюху.

Основні рекомендації Міністерства охорони здоров'я та міжнародних медичних інституцій – якщо у ваших дітей є якийсь із цих симптомів, вам варто пройти тестування, а всім контактним особам залишатися вдома до негативних результатів тесту.

Однак, дослідження, яке проводилося додатком Covid Symptom Study, показує, що кашель, втрата смаку і нюху у дітей трапляються дуже рідко. Натомість частіше діти мають гарячку, і саме це майже у половини дітей фіксували як симптом.

Втома

Відповідно до даних з додатку Covid Symptom Study, втома є найчастішим симптомом у дітей, які підхоплюють коронавірус.

Додаток зібрав дані про симптоми у 16 тисяч людей, з них 198 були діти. Втому, як симптом коронавірусу, відчували 55 відсотків дітей хворих на коронавірус.

Професор з Королівського коледжу Лондона, керівник дослідження Тім Спектор пояснює: "Нам слід розповідати людям про те, які бувають ключові симптоми в людей різного віку, а не цю єдину версію про температуру, кашель і відсутність нюху".

Головний біль

Згідно з даними з додатку Covid Symptom Study, головний біль мали 54 відсотків із 198 дітей. Це був другий за частотою симптом серед дітей.

У дорослих коронавірус викликає проблеми з центральною нервовою системою, тому і в них COVID-19 часто супроводжується головним болем.

Розлад шлунку

Те ж дослідження серед дітей медиків, опубліковане в BMJ, показує, що шлунково-кишкові симптоми, такі як діарея, блювота та спазми в животі, були поширені серед дітей з COVID-19.

Із 68 дітей з позитивним результатом тесту на коронавірус, 21 (31%) мали розлад шлунку.

Додаток, який вивчав симптоми COVID-19, також пов'язує діарею з вірусом у дітей. 13% із 198 дітей, зареєстрованих в додатку, повідомляли про це.

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