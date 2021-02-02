Симптоми COVID-19 у дітей, на які варто звернути увагу. І це не втрата нюху і смаку

Маски, соціальна дистанція і миття рук стали нашим повсякденням. Більшість з нас вже навіть перестали на цьому акцентувати увагу.
Але спитайте у будь-якого батька чи матері, як важко втримати дистанцію з дітьми: майже неможливо. Так само з маскою: дітям важко слідкувати за тим, чи правильно вона одягнута.
На щастя, дослідження показують, що діти рідше заражаються COVID-19 і значно рідше переносять його у важкій формі.
Минулого року дослідження Лондонського університету підтвердило, що підлітки у віці з 12 до 14 років "значно рідше" заражаються COVID-19 від інфікованої людини, ніж дорослі.
За даними Гарвардської медичної школи, у багатьох дітей, якщо вони справді підхоплять вірус, навіть не буде ніяких симптомів. Також вірогідність легкого перебігу значно вища, ніж в дорослих.
Хоча випадки серйозного захворювання дітей стаються не часто, все ж не можна сказати, що вірус абсолютно безпечний для дітей.
|Фото: Depositphotos giulombardo.ct
За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, станом на початок 2021 року за весь час пандемії в Україні захворіло 62 333 дитини.
"В листопаді цей показник становив 3,1% від загальної кількості тих, хто захворів.
А от у грудні відсоток дітей, які захворіли на коронавірус, підскочив аж до 5,9 % від загальної кількості.
Це тенденція, яка спостерігається у всьому світі.
Тобто коронавірус почав частіше уражати дітей, вони стали частіше хворіти", – сказав Степанов.
За цей час в Украіні померли шестеро дітей у віці до 9 років, ще 18 – в віці від 10 до 19 років.
|Фото: Depositphotos nkooume
The Independent називає основні дитячі симптоми COVID-19, до яких варто бути уважними.
Три класичні симптоми COVID-19
Як і дорослі, діти можуть мати три найбільш поширених симптоми коронавірусу – високу температуру, постійний кашель та втрату смаку і нюху.
Основні рекомендації Міністерства охорони здоров'я та міжнародних медичних інституцій – якщо у ваших дітей є якийсь із цих симптомів, вам варто пройти тестування, а всім контактним особам залишатися вдома до негативних результатів тесту.
Однак, дослідження, яке проводилося додатком Covid Symptom Study, показує, що кашель, втрата смаку і нюху у дітей трапляються дуже рідко. Натомість частіше діти мають гарячку, і саме це майже у половини дітей фіксували як симптом.
Втома
Відповідно до даних з додатку Covid Symptom Study, втома є найчастішим симптомом у дітей, які підхоплюють коронавірус.
Додаток зібрав дані про симптоми у 16 тисяч людей, з них 198 були діти. Втому, як симптом коронавірусу, відчували 55 відсотків дітей хворих на коронавірус.
Професор з Королівського коледжу Лондона, керівник дослідження Тім Спектор пояснює: "Нам слід розповідати людям про те, які бувають ключові симптоми в людей різного віку, а не цю єдину версію про температуру, кашель і відсутність нюху".
Головний біль
Згідно з даними з додатку Covid Symptom Study, головний біль мали 54 відсотків із 198 дітей. Це був другий за частотою симптом серед дітей.
У дорослих коронавірус викликає проблеми з центральною нервовою системою, тому і в них COVID-19 часто супроводжується головним болем.
Розлад шлунку
Те ж дослідження серед дітей медиків, опубліковане в BMJ, показує, що шлунково-кишкові симптоми, такі як діарея, блювота та спазми в животі, були поширені серед дітей з COVID-19.
Із 68 дітей з позитивним результатом тесту на коронавірус, 21 (31%) мали розлад шлунку.
Додаток, який вивчав симптоми COVID-19, також пов'язує діарею з вірусом у дітей. 13% із 198 дітей, зареєстрованих в додатку, повідомляли про це.
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