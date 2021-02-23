В Україні зареєстрували вакцину Pfizer проти COVID-19

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину Pfizer проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
Це вже друга вакцина проти коронавірусу, зареєстрована в Україні, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
Перша – AstraZeneca, яку вже доставили в Україну.
"Вакцинація в Україні проводиться зареєстрованими препаратами. Вчора в Україні зареєстровано два препарати імунобіологічних засобів для профілактики COVID: це препарат CoviShield / AstraZeneca… а також зареєстрована вакцина Pfizer", – сказав Ляшко на брифінгу 23 лютого.
|Фото: InkDropCreative/Depositphotos
Препарат вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я для екстреного застосування.
У лютому Україна має отримати 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX.
Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19.
Вакцина ефективна на 95%. Тобто вона на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
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